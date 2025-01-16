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Экономика

Нацбанк прокомментировал санкции США против «Керемет Банка»

Национальный банк Кыргызской Республики выступил с заявлением в ответ на информацию о введении санкций против одного из коммерческих банков страны. Информацию регулятор разместил у себя на сайте.

По словам представителей Нацбанка, банковский сектор Кыргызстана сохраняет стабильность и обладает достаточной капитализацией, ликвидностью и устойчивостью к внешним рискам. Коммерческие банки продолжают работать в штатном режиме, предоставляя услуги клиентам без перебоев. Также отмечается, что ситуация на валютном рынке остается стабильной.

Нацбанк сообщил о мерах по минимизации негативного воздействия санкций на финансовую систему страны. В случае необходимости регулятор готов задействовать дополнительные инструменты для сохранения устойчивости банковской системы и защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Нацбанк подчеркнул, что продолжает мониторинг ситуации и предпринимает шаги для обеспечения финансовой стабильности в Кыргызстане.

Ранее США расширили санкции против российского финансового сектора. Под ограничения попали 15 организаций и одно физическое лицо, которые, как заявлено, поддерживают российскую оборонную промышленность. Среди них компании «Транзакции и расчеты», ФК «Линия Инвестиций», «Центральный депозитарий фондов» и УК «Эвокорп».

Минфин США также включил кыргызский «Керемет банк» в санкционный список за участие в обходе ограничений, введенных против России. По данным ведомства, банк работал в связке с российским «Промсвязьбанком», который финансирует оборонную промышленность РФ и находится под санкциями с 2022 года.

С лета 2024-го «Керемет Банк» помогал проводить международные переводы для «Промсвязьбанка». Кроме того, по информации США, в схеме участвовал российско-молдавский бизнесмен Илан Шор, обсуждавший роль «Керемет Банка» в обходе санкций.

В 2024 году контрольный пакет акций банка продан компании, связанной с российским олигархом. Это, как считают американские власти, сделало «Керемет Банк» важным звеном в схеме обхода санкционных ограничений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316929/
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