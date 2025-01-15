Новые санкции США: в списке фигурирует кыргызстанский банк

США расширили санкции против российского финансового сектора. Под ограничения попали такие финансовые компании, как «Транзакции и расчеты», ФК «Линия Инвестиций», «Центральный депозитарий фондов» и УК «Эвокорп». Всего в санкционный список добавили 15 финорганизаций и 1 физическое лицо. Их обвиняют в обходе санкций для поддержки российской военной промышленности. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов Соединенных Штатов.

Согласно сообщению, санкции введены и против банка из Кыргызстана — «Керемет». Отмечается, что банк попал в SDN-лист за участие в схеме обхода ограничений, разработанной совместно с российскими властями и банком «Промсвязьбанк», который играет ключевую роль в финансировании оборонной промышленности РФ.

По данным американского ведомства, «Керемет Банк» «по меньшей мере с лета 2024 года» помогал проводить трансграничные переводы от имени «Промсвязьбанка», уже находящегося под санкциями США с 2022-го.

В пресс-релизе также говорится, что включенный в санкционный список США российско-молдавский олигарх Илан Шор также принимал участие в обсуждениях относительно роли «Керемет Банка» в схеме уклонения от ограничений.

Кроме того, в прошлом году контрольный пакет акций «Керемет Банка» продан компании, связанной с российским олигархом, что усилило его роль как хаба для обхода санкций, подчеркивается в сообщении Минфина США.