Садыр Жапаров назвал крупных налогоплательщиков

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал экономические итоги развития страны за первый квартал 2024 года. Своим мнением он поделился в интервью агентству «Кабар».

По словам главы государства, все озвученные ранее главой кабмина Акылбеком Жапаровым данные — правда. Это официальные цифры. Национальный статистический комитет отслеживает и подсчитывает каждую цифру. Кроме того, этот вопрос курирует Министерство экономики.

Садыр Жапаров также назвал самых крупных налогоплательщиков:

«Кумтор»;

«Альянс Алтын» (Джеруй);

«Алтын кен»;

«Нур Телеком»;

«Скай Мобайл» (Beeline);

«Альфа Телеком» (Mega);

«Ред Петролеум» («Альфа Ойл»);

«Партнер Нефть»;

«Газпромнефть»;

«Бальная ночь»;

«Айыл Банк»;

«Оптима Банк».

«И вклад Национального банка в экономический рост и сдерживание инфляции огромен», — заключил президент.