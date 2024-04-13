Садыр Жапаров назвал крупных налогоплательщиков

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал экономические итоги развития страны за первый квартал 2024 года. Своим мнением он поделился в интервью агентству «Кабар».
По словам главы государства, все озвученные ранее главой кабмина Акылбеком Жапаровым данные — правда. Это официальные цифры. Национальный статистический комитет отслеживает и подсчитывает каждую цифру. Кроме того, этот вопрос курирует Министерство экономики.
Садыр Жапаров также назвал самых крупных налогоплательщиков:
- «Кумтор»;
- «Альянс Алтын» (Джеруй);
- «Алтын кен»;
- «Нур Телеком»;
- «Скай Мобайл» (Beeline);
- «Альфа Телеком» (Mega);
- «Ред Петролеум» («Альфа Ойл»);
- «Партнер Нефть»;
- «Газпромнефть»;
- «Бальная ночь»;
- «Айыл Банк»;
- «Оптима Банк».
«И вклад Национального банка в экономический рост и сдерживание инфляции огромен», — заключил президент.