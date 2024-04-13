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Экономика

Садыр Жапаров назвал крупных налогоплательщиков

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал экономические итоги развития страны за первый квартал 2024 года. Своим мнением он поделился в интервью агентству «Кабар».

По словам главы государства, все озвученные ранее главой кабмина Акылбеком Жапаровым данные — правда. Это официальные цифры. Национальный статистический комитет отслеживает и подсчитывает каждую цифру. Кроме того, этот вопрос курирует Министерство экономики.

Садыр Жапаров также назвал самых крупных налогоплательщиков:

  • «Кумтор»;
  • «Альянс Алтын» (Джеруй);
  • «Алтын кен»;
  • «Нур Телеком»;
  • «Скай Мобайл» (Beeline);
  • «Альфа Телеком» (Mega);
  • «Ред Петролеум» («Альфа Ойл»);
  • «Партнер Нефть»;
  • «Газпромнефть»;
  • «Бальная ночь»;
  • «Айыл Банк»;
  • «Оптима Банк».

«И вклад Национального банка в экономический рост и сдерживание инфляции огромен», — заключил президент.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291457/
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