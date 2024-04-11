Рост ВВП Кыргызстана составил 8,8 процента по итогам первого квартала 2024 года

«Достижение роста нашей экономики в первом квартале текущего года в 8,8 процента, а без учета месторождения Кумтор — 9,8 процента является свидетельством эффективности политики ускорения темпов развития под руководством президента Садыра Жапарова», — заявил глава кабмина Акылбек Жапаров.

По его слова, в сравнении с цифрами первого квартала 2023 года рост в три раза больше. Глава кабмина считает, что это не просто цифры, это результат напряженной работы команды президента в течение прошлых трех лет.

«Мы на правильном пути, и наша задача удержать траекторию, двигаться вперед, уделяя приоритетное внимание увеличению государственных инвестиций и развитию человеческого капитала. Наша цель — создать устойчивое будущее для Кыргызстана, где каждый гражданин будет иметь возможность реализовать свой потенциал», — заключил он.