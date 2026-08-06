5G без границ: Beeline запускает связь нового поколения в международном роуминге

Национальный мобильный оператор Beeline запустил поддержку 5G в международном роуминге. Уже сегодня абоненты могут пользоваться мобильным интернетом нового поколения более чем в 20 странах мира, включая Казахстан, Узбекистан, Египет, Францию, Великобританию и другие популярные направления.

В ближайшее время география 5G-роуминга расширится более чем до 100 стран, чтобы еще больше путешественников могли пользоваться связью нового поколения без ограничений.

Интернет нового поколения — с первых минут путешествия

За границей абоненту с роумингом не нужно искать Wi-Fi, покупать местную SIM-карту или менять привычный номер. Достаточно подключиться к сети зарубежного партнера Beeline — и можно пользоваться мобильным интернетом сразу после прибытия.

Благодаря технологии 5G путешественники получают доступ к мобильному интернету на максимально высокой скорости. Это особенно важно, когда связь нужна здесь и сейчас: заказать такси, построить маршрут, подтвердить бронирование отеля, пройти онлайн-регистрацию на рейс или провести рабочий видеозвонок.

5G в роуминге — это:

мгновенная загрузка карт, маршрутов и приложений;

комфортные видеозвонки и онлайн-встречи;

быстрая отправка фотографий и видео без ожидания;

удобная работа с облачными сервисами и документами.

Для использования 5G необходим смартфон с поддержкой технологии и наличие покрытия сети пятого поколения в стране пребывания.

Выгодный роуминг для любой поездки

Помимо современных технологий Beeline предлагает выгодные решения для разных форматов путешествий — от коротких поездок до длительных отпусков и командировок.

Для активного использования интернета доступны пакеты объемом 1, 5 и 10 гигабайт стоимостью 499, 1 тысяча 999 и 2 тысячи 999 сомов соответственно. Пакеты действуют 14 дней и дополнительно включают безлимитный трафик для навигационных сервисов Google Карты и 2ГИС на скорости до 128 килобит в секунду. Пакеты действуют в 75 странах мира.

Тем, кому важно оставаться на связи не только в интернете, но и по телефону, подойдет услуга «Роуминг как дома»— безлимитный интернет и 10 минут разговоров всего за 199 сомов в сутки. Услуга действует в Казахстане, Узбекистане, России, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Для общения в мессенджерах доступна услуга «Безлимитные мессенджеры в роуминге», которая позволяет пользоваться WhatsApp и Telegram без ограничений по объему трафика в 75 странах мира. Стоимость — 150 сомов за 24 часа.

Путешествуйте, работайте, общайтесь и делитесь впечатлениями — теперь с 5G в международном роуминге от Beeline.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

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