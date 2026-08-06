11:28
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

5G без границ: Beeline запускает связь нового поколения в международном роуминге

Национальный мобильный оператор Beeline запустил поддержку 5G в международном роуминге. Уже сегодня абоненты могут пользоваться мобильным интернетом нового поколения более чем в 20 странах мира, включая Казахстан, Узбекистан, Египет, Францию, Великобританию и другие популярные направления.

В ближайшее время география 5G-роуминга расширится более чем до 100 стран, чтобы еще больше путешественников могли пользоваться связью нового поколения без ограничений.

Интернет нового поколения — с первых минут путешествия

За границей абоненту с роумингом не нужно искать Wi-Fi, покупать местную SIM-карту или менять привычный номер. Достаточно подключиться к сети зарубежного партнера Beeline — и можно пользоваться мобильным интернетом сразу после прибытия.

Благодаря технологии 5G путешественники получают доступ к мобильному интернету на максимально высокой скорости. Это особенно важно, когда связь нужна здесь и сейчас: заказать такси, построить маршрут, подтвердить бронирование отеля, пройти онлайн-регистрацию на рейс или провести рабочий видеозвонок.

5G в роуминге — это:

  • мгновенная загрузка карт, маршрутов и приложений;

  • комфортные видеозвонки и онлайн-встречи;

  • быстрая отправка фотографий и видео без ожидания;

  • удобная работа с облачными сервисами и документами.

Для использования 5G необходим смартфон с поддержкой технологии и наличие покрытия сети пятого поколения в стране пребывания.

Выгодный роуминг для любой поездки

Помимо современных технологий Beeline предлагает выгодные решения для разных форматов путешествий — от коротких поездок до длительных отпусков и командировок.

Для активного использования интернета доступны пакеты объемом 1, 5 и 10 гигабайт стоимостью 499, 1 тысяча 999 и 2 тысячи 999 сомов соответственно. Пакеты действуют 14 дней и дополнительно включают безлимитный трафик для навигационных сервисов Google Карты и 2ГИС на скорости до 128 килобит в секунду. Пакеты действуют в 75 странах мира.

Тем, кому важно оставаться на связи не только в интернете, но и по телефону, подойдет услуга «Роуминг как дома»— безлимитный интернет и 10 минут разговоров всего за 199 сомов в сутки. Услуга действует в Казахстане, Узбекистане, России, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Для общения в мессенджерах доступна услуга «Безлимитные мессенджеры в роуминге», которая позволяет пользоваться WhatsApp и Telegram без ограничений по объему трафика в 75 странах мира. Стоимость — 150 сомов за 24 часа.

Путешествуйте, работайте, общайтесь и делитесь впечатлениями — теперь с 5G в международном роуминге от Beeline.

Beeline  национальный оператор новых возможностей.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 15-1420-КР, № 16-1526-КР, лицензия ГАС при МЦР КР № 21-0482-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/384262/
просмотров: 566
Версия для печати
Материалы по теме
Кино на пляже: на Иссык-Куле пройдут бесплатные кинопоказы от Beeline
От трансляции ЧМ-2026 к новым проектам: Beeline и КФС обсудили развитие футбола
От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Победа Испании и новые рекорды: «Укмуш TV» показало финал ЧМ-2026
Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2026 — смотрите в «Укмуш ТВ»
Финал ЧМ-2026 в «Укмуш ТВ»: время болеть за лучших
Beeline — оператор № 1 по стандартам информационной безопасности в Кыргызстане
Исторический дебют Узбекистана на ЧМ-2026: болеем за соседей в «Укмуш ТВ»
Безлимит на «Google Карты» — теперь в роуминг-пакетах Beeline
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
ABank представляет лимитированную Visa Gold к&nbsp;VI&nbsp;Всемирным играм кочевников ABank представляет лимитированную Visa Gold к VI Всемирным играм кочевников
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
Премиальная карта Mastercard World Elite от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Премиальная карта Mastercard World Elite от «Элдик Банка»
Бизнес
5G&nbsp;без границ: Beeline запускает связь нового поколения в&nbsp;международном роуминге 5G без границ: Beeline запускает связь нового поколения в международном роуминге
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил автопополнение баланса с&nbsp;кешбэком за&nbsp;связь Мобильный оператор О! запустил автопополнение баланса с кешбэком за связь
Кино на&nbsp;пляже: на&nbsp;Иссык-Куле пройдут бесплатные кинопоказы от&nbsp;Beeline Кино на пляже: на Иссык-Куле пройдут бесплатные кинопоказы от Beeline
Подготовка к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: Simbank обновил категории кешбэка на&nbsp;август Подготовка к школе с выгодой: Simbank обновил категории кешбэка на август
6 августа, четверг
11:26
В России вводится наказание за продажу sim-карт мигрантам без IMEI В России вводится наказание за продажу sim-карт мигрант...
11:19
В Нарынском районе за нецелевое использование пастбищ наложены штрафы
11:12
Коррупционный скандал в Киеве. Стефанишину подозревают в незаконном обогащении
11:06
Помощник госсекретаря США Пол Капур посетит Кыргызстан
11:01
Курс валют в банках Кыргызстана на 6 августа: евро еще подорожал