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Бизнес

Кино на пляже: на Иссык-Куле пройдут бесплатные кинопоказы от Beeline

Национальный мобильный оператор Beeline продолжает традицию бесплатных кинопоказов на Иссык-Куле. Весь август, каждую пятницу и субботу, на северном побережье будут проходить незабываемые киновечера под открытым небом. Beeline приглашает всех желающих присоединиться к увлекательному путешествию в мир кино и летнего настроения.

Первые бесплатные кинопоказы состоятся уже на этой неделе:

  • 7 августа в 18.30 — в пансионате Ololo Ak Jol в селе Кош-Кель;
  • 8 августа в 18.30 — в центре отдыха Kyrgyzaltyn Resort в селе Бостери.

Следующие показы будут проходить в пансионатах «Алтын-Кел» (село Кара-Ой), «Ак-Марал» (село Бает) и других локациях.

Следите за актуальным графиком кинопоказов на официальной странице Beeline в Instagram: именно там будет публиковаться подробная информация о времени и местах проведения мероприятий.

На большом экране покажут новые отечественные фильмы, созданные при спонсорской поддержке Beeline: «Бейиш 2: Апама кат» и «Нелегал. Через Мексику». Также в программе будут конкурсы с призами, игры и интерактивы. Для ярких снимков на память установят специальную фотозону. А чтобы зрители почувствовали настоящую атмосферу кино, будут раздавать попкорн.

Beeline благодарит онлайн-кинотеатр кыргызских фильмов AZO за помощь в организации кинопоказов. Также компания выражает признательность администрациям пансионатов за гостеприимство и поддержку инициативы.

Вход на все кинопоказы свободный. Приходите смотреть кино на берегу Иссык-Куля!

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 15-1420-КР, № 16-1526-КР, лицензия ГАС при МЦР КР № 21-0482-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/384244/
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