В ОшГПУ сменился ректор. Кто возглавил вуз

Ректором Ошского государственного педагогического университета назначена Жылдыз Артыкова.

Жылдыз Абдисаламовна Артыкова — кандидат физико-математических наук, доцент. Она имеет многолетний опыт преподавательской и управленческой работы в сфере образования.

Свою карьеру Жылдыз Артыкова начала в 2001 году преподавателем кафедры информатики факультета математики и информационных технологий Ошского государственного университета. Позже работала старшим преподавателем, заместителем декана по науке и внешним связям, директором Института повышения квалификации учителей, а также директором департамента социального развития и воспитательной работы.

В последние годы Жылдыз Артыкова участвовала в международных образовательных проектах, работала экспертом, консультантом и тренером по вопросам многоязычного образования, STEM-образования и инновационных технологий обучения.

С января 2025 года она работает национальным экспертом по пересмотру предметных стандартов и учебников в исполнительном подразделении проекта Министерства просвещения Кыргызстана «Программа развития сектора: реформирование школьного образования».

С августа 2026 года Жылдыз Артыкова также занимает должность старшего научного сотрудника Института математики Национальной академии наук при президенте Кыргызской Республики.