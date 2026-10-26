Загрязнение воздуха. В Кара-Балте приостановили работу печей завода «Азия Сталь»
В Кара-Балте проверили четыре предприятия, которые могут быть причастны к загрязнению атмосферного воздуха. По итогам проверки завода «Азия Сталь», занимающегося выплавкой металла, работу печей временно приостановили. Об этом сообщили в службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Проверки провели на основании обращений местных жителей.
В ходе проверки предприятия «Азия Сталь» выявили нарушения экологических требований. В настоящее время также уточняются обстоятельства, связанные с разрешительной документацией завода.
Кроме того, в районе расположения предприятия обнаружили факты незаконного размещения производственных отходов. По выявленным нарушениям планируется принять соответствующие меры.
Также инспекторы проверили предприятие «Ихсан Групп», расположенное рядом с автобазой на территории Кара-Балтинского горнорудного комбината. Установлено, что оно не ведет деятельность примерно год.
При проверке Кара-Балтинской обувной фабрики выбросов вредных веществ в атмосферу не выявили. На предприятии нагревают сырье для производства обуви и заливают его в специальные формы.
При этом представителям фабрики вынесли предупреждения о необходимости соблюдать экологические требования и не допускать нарушений природоохранного законодательства.
На территории асфальтобетонного завода «СУ-4» работают две производственные установки: одна — китайского производства, другая изготовлена по немецкой технологии.
В настоящее время специалисты проверяют оборудование и отбирают образцы для лабораторных исследований. Окончательное заключение подготовят после получения результатов анализов и проверки разрешительной документации.
В министерстве подчеркнули, что продолжат контролировать соблюдение природоохранных требований и рассматривать обращения граждан. При выявлении нарушений будут приняты меры в соответствии с законодательством.