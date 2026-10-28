Запретить использование термина «искусственный интеллект» обещает Трамп

Президент США Дональд Трамп обещает в ближайшее время официально запретить использование термина «искусственный интеллект». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, в ближайшее время использование термина «ИИ/искусственный интеллект» будет официально запрещено во всех соответствующих документах из-за его неточности.

Термин заменят на «суперинтеллект».

Поводом для заявления стало недовольство публикациями СМИ — почему продолжают использовать название «искусственный интеллект» вместо предложенного Трампом варианта.

Ранее глава США подписал указ о замене терминов Artificial Intelligence и AI на Super Intelligence и SI в исполнительной ветви власти США. Согласно разъяснению Белого дома, новое название предписано использовать в официальной переписке, публичных сообщениях, программных и иных документах, не относящихся к законодательным актам.

«Силы суперинтеллекта займутся координацией усилий федерального правительства, чтобы Америка продолжала лидировать в мире в области суперинтеллекта, который, как многие говорят, имеет большее значение, чем промышленная революция и интернет, а также защищать интересы и улучшать жизнь всех американцев. Они будут подчиняться президенту Соединенных Штатов и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс», — ранее заявлял Дональд Трамп.