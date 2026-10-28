USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

Запретить использование термина «искусственный интеллект» обещает Трамп

10:44, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Президент США Дональд Трамп обещает в ближайшее время официально запретить использование термина «искусственный интеллект». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, в ближайшее время использование термина «ИИ/искусственный интеллект» будет официально запрещено во всех соответствующих документах из-за его неточности.

Термин заменят на «суперинтеллект».

Читайте по теме
Трамп объявил о создании «сил суперинтеллекта» (Super Intelligence Force, SIF)

Поводом для заявления стало недовольство публикациями СМИ — почему продолжают использовать название «искусственный интеллект» вместо предложенного Трампом варианта.

Ранее глава США подписал указ о замене терминов Artificial Intelligence и AI на Super Intelligence и SI в исполнительной ветви власти США. Согласно разъяснению Белого дома, новое название предписано использовать в официальной переписке, публичных сообщениях, программных и иных документах, не относящихся к законодательным актам.

«Силы суперинтеллекта займутся координацией усилий федерального правительства, чтобы Америка продолжала лидировать в мире в области суперинтеллекта, который, как многие говорят, имеет большее значение, чем промышленная революция и интернет, а также защищать интересы и улучшать жизнь всех американцев. Они будут подчиняться президенту Соединенных Штатов и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс», — ранее заявлял Дональд Трамп.

Материалы по теме

После усиления защиты OpenAI возобновила обучение ИИ-моделей

Трамп назвал Норвегию «дерьмовой страной» за отказ вручить ему Нобелевку

Во Франции учредили литературную премию за книги, написанные с помощью ИИ

OpenAI отключила ИИ-модели от интернета для предотвращения утечки данных

Амбиции ведут страны к успеху. Глава NVIDIA впервые прибыл в Казахстан

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

Дипфейки и стереотипы: ООН предупреждает о новых угрозах для женщин в эпоху ИИ

Трамп попросил Google переименовать Атлантический океан в свою честь

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

Более 300 тысяч виз отозвали в США с начала второго срока президентства Трампа

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Плюс один. Предприниматель Акай Кыдыров намерен участвовать в выборах президента

 

Исхак Масалиев сдал тест на знание госязыка

 

Общество

Создать единый реестр доступности зданий предлагают в Кыргызстане

 

Киберапокалипсис. Возможен ли он в Кыргызстане?

 

В Бишкеке простились с Розой Айтматовой

 

Попытка захвата самолета Flydubai: власти ОАЭ наградили экипаж

 

Нарын: в Ак-Талаа открылась долгожданная школа

 

Работал в Узбекистане — стаж зачтут в Кыргызстане. Внесен законопроект о пенсиях

 

Атака на Иран

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Власть

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

В Кыргызстане пересмотрят пенсии с 1 января. Кто получит больше денег

 

Жапаров изменил состав оргкомитета V Народного курултая. Кто вошел и кто выбыл

 

В Кыргызстане создадут единую платформу для проверки криптокомпаний на санкции

 

«Пусть меня посадят». Что Бабанов говорил Садыру Жапарову о возвращении

 

Ситуация вокруг Украины

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18