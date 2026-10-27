Из-за санкционных рисков в Кыргызстане ликвидируют 57 компаний

В Кыргызстане 52 юридических лица прекратили деятельность в рамках работы по минимизации санкционных рисков, в отношении еще 57 компаний проводят процедуры принудительной ликвидации. Государственные банки закрыли более 240 счетов. Об этом заявил специальный представитель президента по особым поручениям по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков Бакыт Сыдыков.

По его словам, меры направлены на предотвращение использования территории и финансовой инфраструктуры страны для обхода международных санкций, в том числе в связи с деятельностью сети A7 и стейблкоина A7A5.

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«Территория, юрисдикция, банковская и платежная инфраструктура Кыргызской Республики не должны использоваться для операций, направленных на обход санкционных ограничений. Государственные органы, регуляторы и финансовые организации принимают меры по выявлению и пресечению любых попыток такой деятельности. Эти сведения характеризуют работу в целом и не относятся исключительно к A7 и A7A5», — говорится в заявлении Бакыта Сыдыкова.

В отношении участников рынка, связанных с A7 и A7A5, уже приняли превентивные меры. Финнадзор отозвал лицензии у ряда участников рынка, кабинет министров принял решения о ликвидации нескольких организаций. Материалы в отношении других субъектов передали компетентным органам для проверки.

Вместе с тем госорганы проверяют компании, анализируют трансграничные платежи и устанавливают конечных бенефициарных владельцев. Национальный банк совместно с коммерческими банками совершенствует процедуры проверки клиентов и назначения платежей.

Банки ежемесячно отчитываются перед регулятором о закрытых счетах, заблокированных платежах и отказах в обслуживании.

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Дополнительные меры готовят и в сфере виртуальных активов. Нацагентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям разрабатывает проект указа президента, предусматривающий усиление проверки по санкционным спискам ООН, Евросоюза, Великобритании и США, а также установление ответственности участников рынка.

Параллельно создается единая цифровая платформа лицензирования и надзора за поставщиками услуг виртуальных активов. Она позволит автоматизировать проверку заявителей, отслеживать транзакции и анализировать криптокошельки.

«Кыргызская Республика проводит самостоятельную внешнюю и экономическую политику и развивает взаимовыгодные отношения с международными партнерами. Различия в политических и правовых оценках отдельных ограничительных мер не препятствуют практическому сотрудничеству по предотвращению обхода санкций и защите финансовой системы», — отметил Бакыт Сыдыков.

Он подчеркнул, что власти продолжат взаимодействие с Евросоюзом, Великобританией и США и будут информировать общественность о принятых мерах. При этом проведение проверки само по себе не свидетельствует о нарушении, а все меры должны приниматься на законных основаниях с соблюдением прав клиентов.

Напомним, С 2024 года США, Великобритания, Евросоюз и Канада ввели санкции против ряда компаний Кыргызстана из-за подозрений в обходе ограничений против России. В их числе оказались банки «Толубай», «Капитал Банк Центральной Азии», «Евразийский сберегательный банк», платежная платформа A7 и криптовалютные биржи Grinex и Meer.

В 21-й пакет санкций ЕС также включили три кыргызстанские компании и «ЭкоИсламикБанк». Ранее Евросоюз ввел ограничения против криптоплатформы TengriCoin, «Керемет Банка» и «Капитал Банка».