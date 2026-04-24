14:35
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Власть
Санкции против Кыргызстана

Кыргызстан в зоне санкционного риска. ЕС задел банки и крипторынок

Включение зарегистрированной в Бишкеке криптокомпании TengriCoin в санкционный список Евросоюза стало новым сигналом для Кыргызстана: под внимание попадают не только отдельные сделки, но и целые финансовые механизмы. Решение принято в рамках 20-го пакета санкций ЕС против России.

Читайте по теме
Согласно данным Евросоюза, компания TengriCoin связана с платформой Meer и операциями со стейблкоином A7A5, который, как утверждается, обеспечивается средствами в российском банке. В Брюсселе считают, что подобные схемы могут способствовать поддержке российских финансовых структур.

При этом TengriCoin действует в легальном поле Кыргызстана, имеет лицензию и платит налоги. Тем не менее факт включения компании в санкционный список стал прецедентом.

Дополнительно Евросоюз ввел ограничения на поставки в Кыргызстан высокоточного оборудования, включая станки с числовым программным управлением, а также усилил контроль над финансовыми операциями, связанными с «Керемет Банком» и «Капитал Банком».

Фото из интернета. Эксперт Эмильбек Жороев
Эксперт Эмильбек Жороев обращает внимание, что речь не идет о прямых санкциях против страны, однако последствия могут быть ощутимыми. «Это не вопрос — санкции есть или нет. За этим стоят серьезные экономические, инвестиционные и финансовые риски. Кыргызстану нужно реагировать гораздо осторожнее», — считает он.

Особое внимание, по его словам, вызывает криптофинансовый сектор: «Существует риск, что страну начнут воспринимать как площадку для обхода санкций. Это может привести к ухудшению положения банковской и финансовой системы».

Экономист Арсен Иманкулов отмечает, что краткосрочного шока может не быть, но последствия проявятся позже. «Не стоит ожидать моментального негативного сценария, но в среднесрочной перспективе такие санкции будут сдерживать рост экономики, усиливать инфляцию и могут повлиять на курс сома», — считает он.

Эксперт добавил, что ограничения на поставки техники могут ударить по бюджету: «Таможенные поступления формируют значимую часть доходов. Если импорт сократится, это уменьшит возможности для государственных расходов».

Фото из интернета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Читайте по теме
На фоне обсуждений ситуацию прокомментировали и в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Кыргызстан исходит из своих интересов в отношениях с Россией. Это не верность России, а прежде всего следование собственным интересам».

По его словам, экономическое сотрудничество между странами остается взаимовыгодным: «И Россия зарабатывает, и Кыргызстан зарабатывает», — подчеркнул он.

Аналитики предупреждают о политических последствиях. Усиление давления со стороны ЕС может подтолкнуть Кыргызстан к более тесной интеграции с Россией и Китаем, что прослеживается в текущей экономической политике.

При этом на момент публикации власти Кыргызстана официально не прокомментировали включение компаний в санкционный список и возможные последствия для экономики.

Формально санкции носят точечный характер, однако фактически Кыргызстан впервые оказался в зоне системного санкционного внимания.

Хроника санкционного давления

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России. По нему под санкции попали:

  • зарегистрированная в Бишкеке компания TengriCoin, управляющая платформой Meer, через которую проходит торговля стейблкоином A7A5;

  • «Керемет Банк» и «Капитал Банк».

Кроме того, введен запрет на поставку в республику металлорежущих станков с числовым программным управлением и коммуникационного оборудования (модемы, роутеры, радиостанции).

  • В ноябре 2025 года «Капитал Банк Центральной Азии» и платформа трансграничных расчетов A7 попали под санкции Канады.

  • В октябре 2025-го Евросоюз включил в такие списки два банка КР — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».

  • В августе 2025-го под британские ограничения попали кыргызстанские «Капитал Банк» и криптовалютные биржи Grinex (ранее это сделали США) и Meer.

  • В феврале 2025-го под ограничения Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США.

  • Первые санкции против нескольких частных компаний из КР в июне 2024 года ввели США и Великобритания.

Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025 году раскритиковал Запад за санкции в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.

Ссылка: https://24.kg/vlast/371764/
просмотров: 565
Версия для печати
24 апреля, пятница
14:25
Себестоимость 1 киловатта электроэнергии в КР в 2026 году составит 3,03 сома Себестоимость 1 киловатта электроэнергии в КР в 2026 го...
14:19
Кыргызстан дает воду Центральной Азии, но почти не получает за это компенсаций
14:06
Власти Кыргызстана опровергли слухи об опальном олигархе Илане Шоре
13:52
В КР упростят процедуры медосвидетельствования граждан допризывного возраста
13:50
Граждане Кыргызстана, работавшие в Корее, получают единовременные выплаты