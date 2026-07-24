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Власть
Сюжет: Санкции против Кыргызстана

В 21-м пакете антироссийских санкций ЕС есть три компании из Кыргызстана

В 21-м пакете антироссийских санкций ЕС есть три компании из Кыргызстана, санкциями также запрещены операции с одним из кыргызстанских коммерческих банков. Об этом сообщает ТАСС.

Указано, что ЕС включил в 21-й пакет санкций против РФ 15 компаний из Китая и 11 — из 5 других стран. В черный список внесены 3 компании из Турции, 3 — из Кыргызстана, по 2 — из Казахстана и ОАЭ и 1 — из Индии.

Что еще известно о 21-м пакете санкций:

  • ЕС вводит возможность полного запрета на услуги с криптоактивами со стороны компаний из третьих стран;
  • новый пакет санкций создает основу для введения визового запрета в отношении участников СВО;
  • Совет ЕС запретил операции с одним банком из Кыргызстана, связанным с использованием СПФС, и с тремя банками из третьих стран;
  • ЕС расширяет санкции против металлургии и золота РФ, вводит ограничения против «одной из важнейших алмазодобывающих» компаний;
  • запрет на проведение транзакций включает 14 платформ в сфере криптоактивов из Грузии, Панамы, ОАЭ, Кыргызстана и Беларуси;
  • Евросоюз включил в 21-й пакет рестрикции против 41 танкера, доведя число подсанкционных судов до 673;
  • ЕС ввел санкции против 37 российских производителей БПЛА дальнего действия;
  • ЕС вводит ограничения в отношении 56 физических и юридических лиц, связанных с российским ВПК;
  • Евросоюз включил в пакет запрет европейскому бизнесу на транзакции с 2 российскими портами и 4 аэропортами;
  • Евросоюз обязал компании Европы уведомлять Еврокомиссию в случае продажи России СПГ-танкеров и намерен в будущем ограничить такие сделки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382835/
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