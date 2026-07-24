В 21-м пакете антироссийских санкций ЕС есть три компании из Кыргызстана, санкциями также запрещены операции с одним из кыргызстанских коммерческих банков. Об этом сообщает ТАСС.

Указано, что ЕС включил в 21-й пакет санкций против РФ 15 компаний из Китая и 11 — из 5 других стран. В черный список внесены 3 компании из Турции, 3 — из Кыргызстана, по 2 — из Казахстана и ОАЭ и 1 — из Индии.

Что еще известно о 21-м пакете санкций: