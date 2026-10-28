Юань вновь бьет рекорды, остальные валюты дешевеют: курс на 28 октября

Большинство основных иностранных валют подешевели по отношению к сому. Наиболее заметное снижение показал казахстанский тенге, следом за ним — евро. Российский рубль прервал продолжительный рост, тогда как китайский юань вновь достиг исторического максимума. Курс доллара практически не изменился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4492 сома (снижение на 0,001 процента). Практически без изменений.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,4 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 97,5408 сома (снижение на 0,47 процента). Европейская валюта не смогла удержать рост и снова подешевела по отношению к сому.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 96,98 сома, продажа — 97,97 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0815 сома (снижение на 0,06 процента). После обновления максимума октября рубль перешел к незначительному снижению.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,032 сома, продажа — 1,098 сома.

Казахстанский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1921 сома (снижение на 0,67 процента). Продолжает дешеветь, показав наиболее заметное снижение среди основных иностранных валют.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1787 сома, продажа — 0,2037 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1154 сома (рост на 0,01 процента). Вновь обновил исторический максимум.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 13,17 сома, продажа — 13,67 сома.

В 2026-м Национальный банк провел 12-ю интервенцию 7 октября. Он реализовал 207,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 77,05 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.