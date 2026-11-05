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24.kg

В клинические испытания включили две новые вакцины против Эболы

11:46, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Экспертные группы, созданные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), рекомендовали включить две новые вакцины, разработанные для борьбы с Эболой, в продолжающиеся клинические исследования в Демократической Республике Конго (ДРК).

Это первый случай, когда вакцины, созданные специально для защиты от вируса Бундибуджио — возбудителя нынешней вспышки заболевания, испытают в полевых условиях.

Речь о вакцинах ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом совместно с индийским Институтом сыворотки крови, и mRNA-1469 компании Moderna. На этой неделе независимая консультативная группа ВОЗ рекомендовала оба препарата для дальнейшей клинической оценки.

Ученые задействуют стратегию «кольцевой вакцинации», при которой в исследование включаются люди, контактировавшие с пациентами с подтвержденной болезнью, вызванной вирусом Бундибуджио.

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Этот подход основан на опыте, полученном ВОЗ и ее партнерами во время эпидемии Эболы в Западной Африке десять лет назад.

Параллельно проходят испытания потенциальных методов лечения. Одно из исследований, поддерживаемых ВОЗ, оценивает, способны ли моноклональное антитело MBP134, противовирусный препарат «Ремдесивир» или их комбинация повысить выживаемость пациентов.

Кроме того, в ближайшее время в исследование включат препарат «Мафтивимаб» — для оценки его потенциала в качестве терапии. Также проводится отдельное исследование постконтактной профилактики с использованием препарата «Обелдевисир».

Первые результаты исследований методов лечения ожидаются в ближайшие месяцы, тогда как итоги испытаний вакцин подведут в начале 2027 года.

Ранее сообщалось, что с момента выявления последней вспышки вируса в ДРК подтверждено 5 тысяч 26 случаев смерти, а число заразившихся выросло до 10 тысяч 351.

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