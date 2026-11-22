Около 20 представителей коренного народа ава, живущих в изоляции в лесах Амазонии, вышли к жителям деревни на территории заповедника Арарибоя в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии. Они попросили поделиться клубнями ямса, после чего ушли обратно в лес, сообщила правозащитная организация Survival International.

Ава считаются одним из последних кочевых народов Амазонии, живущих охотой и собирательством.

По данным правозащитников, причиной редкого контакта могла стать нехватка продовольствия. Глобальное потепление, незаконная вырубка лесов и охота угрожают территории, на которой проживает племя, и лишают его традиционных источников пищи.

Местные жители сняли встречу на фото и видео. По их словам, вышедшие из леса мужчины, женщины и дети выглядели истощенными.

Всего в мире известно около 196 «неконтактных» племен и групп, предпочитающих жить в изоляции от современной цивилизации. Более 90 процентов из них проживают в тропических лесах Амазонки.