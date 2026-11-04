Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

Президент Беларуси заявил, что война в Украине завершится в ближайшие месяцы. Об этом Александр Лукашенко сказал, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, в 2022 году Украина могла заключить мир в течение нескольких недель, но из-за позиции Великобритании и поставок западного оружия шанс был упущен.

«Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все: сил нет, ресурсов нет, устали все», — заявил он.

По его мнению, это «начали понимать даже в Европе, от кого эскалация эта исходила».

Глава Беларуси добавил, что Минск готов принять переговоры по Украине, но без посредничества.

«Если хотите договориться (я обращаюсь к тем, кто хочет договориться), пожалуйста, приезжайте. Приезжайте в Минск. В любом месте — в «Президент-Отеле», во Дворце независимости — все отдаю. Приходите, как это когда-то было, будем договариваться».

Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что украинский конфликт близится к завершению.