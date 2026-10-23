США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

Дональд Трамп заявил журналистам, что США впервые за долгое время приблизились к урегулированию конфликта в Украине.

«Мы сейчас ведем переговоры с Россией по Украине. Возможно, сейчас мы впервые за долгое время близки к сделке. Когда вы близки к сделке и ведете деликатные переговоры, вы не вводите санкции», — сказал американский лидер.

Он напомнил, что на днях говорил по телефону с президентом РФ.

«Мы приближаемся к этому и сейчас, возможно, близки как никогда», — подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее он много раз говорил, что окончание российско-украинского конфликта близится к завершению. Но не называл конкретные сроки.

20 октября в Осло прошли переговоры представителей США, Украины и Европы. Участвовавший в них премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что стороны обсудили в том числе вопросы, связанные с территориями, санкциями и безопасностью Европы после урегулирования конфликта.

21 октября спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге с главой РФ Владимиром Путиным. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что в том числе обсуждался новый раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, США и России.