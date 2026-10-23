USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

11:22, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Дональд Трамп заявил журналистам, что США впервые за долгое время приблизились к урегулированию конфликта в Украине.

7.png

 «Мы сейчас ведем переговоры с Россией по Украине. Возможно, сейчас мы впервые за долгое время близки к сделке. Когда вы близки к сделке и ведете деликатные переговоры, вы не вводите санкции», — сказал американский лидер.

Он напомнил, что на днях говорил по телефону с президентом РФ.

«Мы приближаемся к этому и сейчас, возможно, близки как никогда», — подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее он много раз говорил, что окончание российско-украинского конфликта близится к завершению. Но не называл конкретные сроки.

20 октября в Осло прошли переговоры представителей США, Украины и Европы. Участвовавший в них премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что стороны обсудили в том числе вопросы, связанные с территориями, санкциями и безопасностью Европы после урегулирования конфликта.

21 октября спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге с главой РФ Владимиром Путиным. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что в том числе обсуждался новый раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, США и России.

Материалы по теме

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

Более 300 тысяч виз отозвали в США с начала второго срока президентства Трампа

Для завершения конфликта встреча Путина с Зеленским не обязательна — Трамп

Трамп снова резко раскритиковал Зеленского: не хочет заканчивать войну

Трамп объяснил, почему не стал вводить «адские санкции» против России

Трамп приостановил действие некоторых «адских санкций» против России

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18