Ош и Гомель стали городами-побратимами
В рамках первого форума регионов Кыргызстан и Беларусь подписали меморандум об установлении побратимских отношений между Ошом и Гомелем.
По данным мэрии южной столицы, документ подписали заместитель мэра Оша Масуда Айдарбекова и заместитель председателя Гомельского городского исполнительного комитета Константин Исаченко.
Подписанный меморандум предусматривает развитие взаимовыгодного партнерства между двумя городами по следующим направлениям:
- торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество;
- культурно-гуманитарные связи;
- образование, туризм и другие важные сферы.
Установление побратимских отношений открывает новые возможности для укрепления межмуниципального партнерства, обмена передовым опытом, развития деловых связей и реализации совместных проектов.