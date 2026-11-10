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Ош и Гомель стали городами-побратимами

23:00, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В рамках первого форума регионов Кыргызстан и Беларусь подписали меморандум об установлении побратимских отношений между Ошом и Гомелем.

По данным мэрии южной столицы, документ подписали заместитель мэра Оша Масуда Айдарбекова и заместитель председателя Гомельского городского исполнительного комитета Константин Исаченко.

Подписанный меморандум предусматривает развитие взаимовыгодного партнерства между двумя городами по следующим направлениям:

  • торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество;
  • культурно-гуманитарные связи;
  • образование, туризм и другие важные сферы.

Установление побратимских отношений открывает новые возможности для укрепления межмуниципального партнерства, обмена передовым опытом, развития деловых связей и реализации совместных проектов.

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