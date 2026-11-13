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24.kg

Мост через реку Чу предлагают назвать в честь бывшего министра транспорта

16:47, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают присвоить мосту через реку Чу на 123-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт имя бывшего министра транспорта Кыдырмы Орозалиева. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива направлена на признание заслуг бывшего министра в развитии транспортной отрасли, дорожного строительства и инфраструктуры Кыргызстана.

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Кыдырма Орозалиев начал трудовую деятельность механиком автобазы. С 1962 года работал в системе Министерства транспорта Киргизской ССР, последовательно занимая должности старшего диспетчера, начальника автобазы и заместителя министра.

С 1979 по 1987 год он возглавлял Министерство транспорта.

В период его руководства были реализованы крупные инфраструктурные проекты, в том числе построены два моста через реку Нарын, мост через реку Чу на 123-м километре трассы Бишкек — Нарын — Торугарт, дорога к аэропорту «Манас» и объездная дорога Бишкек — Чым-Коргон.

Кроме того, при его участии реконструировали авторемонтный завод в Токмоке, развивали производственную базу в селе Новопокровка и создали грузовые автобазы на 250 автомобилей в Оше и Балыкчи.

После выхода на пенсию Орозалиев продолжил общественную и государственную деятельность. Он избирался депутатом городского кенеша и Жогорку Кенеша. Согласно справке-обоснованию, в настоящее время он возглавляет Совет ветеранов.

Авторы законопроекта отмечают, что предлагаемый к переименованию мост непосредственно связан с профессиональной деятельностью бывшего министра, поскольку был построен при его участии. Предполагается, что присвоение имени Орозалиева позволит сохранить память об истории развития транспортной инфраструктуры страны и людях, внесших вклад в ее создание.

В документе также указано, что принятие закона не потребует дополнительного финансирования из республиканского бюджета. Расходы могут возникнуть только в связи с изготовлением и установкой информационных и дорожных указателей с новым названием моста.

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