На парламентских выборах в Израиле арабские партии получили рекордный результат

На парламентских выборах в Израиле арабские партии впервые получили рекордный результат. У них теперь 19 мандатов из 120, в 2022 году их было всего 10.

Правящий блок премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху получил 53 места в парламенте по итогам обработки 100 процентов голосов. Он не смог набрать необходимое для большинства количество мандатов. Оппозиционные партии получили 48 мест.

Никто не набирает необходимого большинства — 61 места. Это патовая ситуация, при которой будет затруднительно сформировать новое правительство, считают эксперты.

На прошлых выборах у сторонников Нетаньяху было 64 места в Кнессете.

Между тем провластная партия «Ликуд» заявила о том, что выборы были «украдены». Ультраправый политик Итамар Бен-Гвир призвал арестовать лидеров арабских партий на том основании, что якобы есть подозрения в их финансировании из Катара. Никаких публичных доказательств такого финансирования представлено не было.

Если оппозиционные партии договорятся о сотрудничестве с арабскими политическими силами, они смогут объединить 67 мест в Кнессете и сформировать большинство.