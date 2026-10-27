В ЖК призвали облегчить процесс присвоения статуса матери-героини

В парламенте призвали облегчить процесс присвоения статуса матери-героини. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По словам депутата Махабат Мавляновой, сегодня процесс сбора документов на получение статуса матери-героини очень осложнен.

«От претендентов требуют собрать ряд ненужных справок. Это усложняет жизнь матерям-героиням. Есть факт, что женщина родила семерых детей, и этого должно быть достаточно для присвоения статуса. Кабмин должен облегчить данную процедуру», — считает она.

Представители Минпросвещения отметили, что просят депутатов продлить срок исполнения постановления ЖК от 23 апреля о предоставлении льгот в сфере государственного образования детям матерей, награжденных орденом «Баатыр эне».

«Мы разработали законопроект о предоставлении 500 бюджетных квот на обучение в вузах для детей матерей-героинь. Всего ежегодно выделяется 10 тысяч таких квот. Эти 500 мест будут учтены в рамках общего количества квот», — добавили представители ведомства.

В итоге комитет продлил срок исполнения постановления ЖК.