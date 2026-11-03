В КР предлагают увеличить надбавку к пенсиям матерям-героиням до 5 тысяч сомов

В Кыргызстане предлагают увеличить ежемесячную надбавку к пенсиям матерям, награжденным орденом «Баатыр эне», с 1 тысячи до 5 тысяч сомов. Соответствующий законопроект предусматривает повышение выплаты в пять раз.

Согласно действующему законодательству, матери, удостоенные орденов «Мать-героиня» и «Баатыр эне», получают надбавку к пенсии в размере 1 тысячи расчетных показателей. При нынешнем размере расчетного показателя это составляет 1 тысячу сомов в месяц. Выплата также предусмотрена для женщин, получающих пенсию по случаю потери кормильца.

Как отмечается в справке-обосновании, размер надбавки не пересматривался с 2011 года. Авторы инициативы считают, что из-за роста цен на продукты питания, коммунальные услуги и медикаменты эта сумма уже не обеспечивает необходимой поддержки многодетным матерям.

Законопроектом предлагается увеличить надбавку до 5 тысяч расчетных показателей, что эквивалентно 5 тысячам сомов ежемесячно.

По данным, приведенным в документе, в Кыргызстане проживают около 34 тысяч матерей, награжденных орденом «Баатыр эне». Для получения этой награды женщина должна воспитать семерых и более детей.

В справке-обосновании говорится, что повышение выплаты направлено на усиление государственной поддержки многодетных матерей и улучшение материального положения женщин старшего возраста.

При этом реализация инициативы потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета в размере 1 миллиарда 662 миллионов сомов.