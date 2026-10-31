Эпос «Манас» в новом формате: 50 часов художественного чтения 

Общественный деятель и журналист Шайырбек Абдырахман уулу работает над аудиокнигой «Манас». Он хочет, чтобы героический эпос стал ближе и понятнее современному слушателю.

Напомним, ранее кыргызстанец пересказал эпическое произведение и нашел отклик у тысяч людей. Теперь он читает оригинальный текст в стихотворной форме. По словам Шайырбека Абдырахман уулу, общество дошло до того, что многие уже с трудом понимают исполнение манасчи, а для молодого поколения язык эпоса становится еще менее доступным.

Почему аудиокнига?

До работы над аудиокнигой Шайырбек Абдырахман уулу несколько лет пересказывал в прозе трилогию «Манас», «Семетей» и «Сейтек», стараясь сделать ее содержание доступнее для современной аудитории.

Его YouTube-канал стал набирать популярность: отдельные выпуски собирали до 100 тысяч просмотров. Особенно активно на пересказы откликалась молодежь.

«Много комментариев от молодых людей, которые пишут: «Раньше мы не понимали «Манас», а после ваших рассказов прослушали и наконец разобрались, о чем идет речь», — рассказывает Шайырбек Абдырахман уулу.

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Поняв, что аудитория освоила содержание эпоса через прозаический пересказ, он решил перейти к следующему этапу — художественному чтению оригинального текста. Так появилась идея аудиокниги, в которой «Манас» звучит уже не в пересказе, а в стихотворной форме.

Хотя аудиозаписи начали публиковать сравнительно недавно, проект уже находит отклик. В первую очередь автор рассчитывает, что записи продолжительностью 20-25 минут будут полезны школьникам и учителям на уроках «Манаса». Кроме того, интерес к аудиокниге проявляют кыргызстанцы, живущие за рубежом, и те, кто много времени проводит в дороге. Некоторые из них даже предлагали финансово поддержать инициативу.

Сложности понимания

По мнению Шайырбека Абдырахман уулу, проблема не только в том, что молодые люди редко обращаются к эпосу. Даже те, кто хочет его слушать, не всегда понимают традиционное исполнение манасчи. Причем речь не только о школьниках и студентах — с языком эпоса порой трудно разобраться и взрослым.

«Мы дошли до того, что многие уже не понимают манасчи. В эпосе много архаизмов, синонимов, различных названий. Некоторые слова мы со временем стали считать диалектными, исключили из литературного языка и перестали употреблять. В результате выросло поколение, которому трудно понимать язык этого великого устного наследия», — говорит автор.

Еще одна проблема, считает он, - то, как «Манас» обычно представляют публике.

На концертах и праздничных мероприятиях манасчи нередко выступают по пять-десять минут. За это время невозможно передать все содержание эпоса: слушателям показывают отдельные отрывки из разных сюжетов, но целостного представления о произведении они не получают.

Именно поэтому Шайырбек Абдырахман уулу решил читать эпос в формате аудиокниги. Автор не исполняет его как манасчи, а читает выразительно, в стихотворной форме, стараясь, чтобы слушатель мог следить за ходом событий и понимать содержание.

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Эту работу собеседник рассматривает как следующий этап знакомства с «Манасом». Сначала человек узнает сюжет благодаря прозаическому пересказу, затем слушает художественное чтение оригинального текста. И уже после этого, считает Шайырбек Абдырахман уулу, ему будет легче воспринимать исполнение манасчи: понимать, какие события они описывают, узнавать знакомые эпизоды и глубже погружаться в содержание эпоса.

Три миллиона сомов поддержки

Работу над аудиокнигой поддержало Министерство культуры, информации и молодежной политики, выделив на проект 3 миллиона сомов.

По словам Шайырбека Абдырахман уулу, сейчас записано около 12-13 часов. Но это только начало: полный текст «Манаса» в аудиоформате займет примерно 45-50 часов. Завершить запись он рассчитывает примерно за полтора года.

Государственная поддержка была и на предыдущем этапе работы. Когда автор пересказывал в прозе трилогию «Манас», «Семетей» и «Сейтек», на это ушло около четырех лет. Тогда из бюджета выделили 1 миллион сомов. Остальные расходы Шайырбек Абдырахман уулу покрывал самостоятельно, при помощи друзей, единомышленников и людей, которые поддерживали его инициативу.

Однако нынешним проектом планы нашего собеседника не ограничиваются. В перспективе он хотел бы полностью озвучить все три части трилогии, а затем перейти к малым эпосам — «Жаңыл Мырза», «Курманбек», «Эр Төштүк», «Жаныш-Байыш», «Кожожаш» и так далее.

«Это очень большой труд. Чтобы подготовить один час аудиокниги, нужно как минимум четыре-пять часов работы: прочитать текст, записать, смонтировать, очистить звук и подготовить готовый материал», — говорит Шайырбек Абдырахман уулу.

Почему это важно

Для автора работа над «Манасом» — это часть большой задачи по сохранению национальной идентичности. Он считает, что национальные эпосы формируют мировоззрение и ценности человека. Если дети не будут знакомиться с «Манасом» и другими национальными произведениями, их внутренний мир будет наполняться другими образами и представлениями.

В этом контексте Шайырбек Абдырахман уулу говорит о так называемой мягкой силе — влиянии через культуру, традиции и ценности.

« У каждого народа есть собственный духовный мир, который формируется в том числе через историческую память и образы предков. Шайырбек Абдырахман уулу

«Если душа кыргызского ребенка не будет наполняться «Манасом», «Семетеем», «Сейтеком» и другими нашими сокровищами, то это место займут другие ценности. Это неизбежно. В наших произведениях заложены образы предков, людей, которые защищали родную землю, представления о том, что делало кыргызов кыргызами. Если мы не будем передавать это детям, они будут формировать свое мировоззрение на основе других ценностей», — считает он.

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Собеседник называет это вопросом национальной безопасности и призывает смотреть на развитие страны не только через экономические показатели, строительство жилья и рост доходов, но и через то, каким становится внутренний мир будущих поколений.

«Мы радуемся, когда покупаем жилье, машину, когда растет зарплата. Все это важно. Но задумываемся ли мы о том, чем наполнен внутренний мир наших детей? Чем питается наша душа, что становится нашей основой? Настоящая забота о будущем народа заключается и в этом. Можно разбогатеть, увеличить доходы. Но, если мы потеряем язык, культуру и собственные ценности, что останется от нас как от народа?» — рассуждает он.