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24.kg

В роддоме Бишкека не приняли беременную женщину. Милиция начала проверку

17:51, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Нурзада ТЫНАЕВА

В Бишкеке милиция начала проверку по заявлению беременной женщины, которой отказали в приеме в родильный дом.

Как сообщили в УВД Первомайского района, 2 ноября примерно в 03.00 в службу «102» поступило сообщение о том, что в одном из столичных родильных домов медицинские работники отказываются принимать беременную женщину.

Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, женщина подала письменное заявление.

Милиция зарегистрировала данный факт и начала проверку, после которой будет дана юридическая оценка.

Блок YouTube

Ранее в социальных сетях распространилось видео конфликта беременной женщины с врачами в одном из роддомов Бишкека. Женщина заявляла, что врачи отказываются ее принимать.

Национальный центр охраны материнства и детства также прокомментировал инцидент, сообщив, что женщина находилась в НЦОМиД с 31 октября по 2 ноября с жалобами на боли внизу живота и предполагаемое излитие околоплодных вод, но обследования не выявили отклонений.

По данным медучреждения, во время пребывания пациентки возникали конфликтные ситуации, включая угрозы в адрес окружающих. Администрация вызывала милицию и привлекала специалистов Республиканского центра психического здоровья для оценки состояния пациентки.

Отмечается, что 2 ноября пациентка была выписана в связи с отсутствием показаний для дальнейшей госпитализации по акушерскому профилю и направлена для консультации в специализированное учреждение.

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