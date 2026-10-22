Еще не подключили газ. Чуйский роддом планирует переехать до 1 декабря

Чуйский областной роддом готовится к переезду в обновленное здание, сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, капитальный ремонт здания практически завершен.

Осталось постелить линолеум в палатах. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Асфальт уложили.

Из инженерных работ осталось подключить газовую магистраль к котельной, что позволит обеспечить ее полноценную работу.

После завершения всех работ родильный дом будет готов к приему пациентов в обновленных условиях, что поможет создать более комфортную и безопасную среды для матерей и новорожденных.

По данным координатора по здравоохранению Чуйской области Алмазбека Аскарова, завершить переезд планируют до 1 декабря 2026 года.

Отметим, ранее роженицы жаловались на плохие условия в роддоме — женщинам приходится лежать в коридорах из-за нехватки мест. Директор областной больницы говорил, что переезд планируют на начало ноября.