Объем денежных переводов в Кыргызстан в августе составил 269,6 миллиона долларов
Объем денежных переводов в Кыргызстан в августе составил 269,6 миллиона долларов. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.
При этом за указанный срок объем денежных переводов из КР составил 8,7 миллиона долларов.
Отмечается, что основная часть средств поступила из стран СНГ — 240,9 миллиона долларов:
- из России — 239,2 миллиона долларов;
- из Казахстана — 0,2 миллиона долларов;
- из других стран СНГ — 1,5 миллиона долларов.
Из стран дальнего зарубежья поступило 28,7 миллиона долларов:
- из США — 24,1 миллиона долларов;
- из Турции — 1,8 миллиона долларов;
- из других стран — 2,8 миллиона долларов.