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24.kg

Денежные переводы в Кыргызстан сокращаются второй месяц подряд

16:10, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

В августе 2026 года объем денежных переводов в Кыргызстан составил 269,6 миллиона долларов. Это на 9,9 миллиона меньше, чем в июле, когда в республику поступило 279,5 миллиона долларов. Об этом сообщил Национальный банк КР.

Объем переводов из Кыргызстана также сократился — с 24,4 миллиона долларов в июле до 8,7 миллиона в августе.

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В географическом распределении поступлений доминируют страны СНГ, откуда в Кыргызстан перечислили 240,9 миллиона долларов.

  • Основной объем поступил из России — 239,2 миллиона долларов.
  • Из Казахстана перевели 0,2 миллиона долларов.
  • Из других стран СНГ — 1,5 миллиона.
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Из стран дальнего зарубежья в Кыргызстан поступило 28,7 миллиона долларов.

  • Больше всего денег пришло из США — 24,1 миллиона долларов.
  • Из Турции — 1,8 миллиона.
  • Из других стран — 2,8 миллиона.
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Структура переводов из Кыргызстана распределилась иначе. В страны СНГ отправили 3,2 миллиона долларов. Почти весь объем пришелся на Россию — 2,9 миллиона. В другие страны Содружества отправили 0,3 миллиона долларов.

В страны дальнего зарубежья из Кыргызстана отправили 5,5 миллиона долларов. Больше всего в Турцию — 2,8 миллиона и США — 1,4 миллиона. На остальные страны пришлось 1,3 миллиона долларов.

Чистый приток средств в августе составил 260,9 миллиона долларов, в июле он равнялся 255,1 миллиона.

С учетом поступлений за первое полугодие (1 миллиард 539,5 миллиона долларов) и переводов за июль и август общий объем поступлений в Кыргызстан за восемь месяцев 2026 года достиг 2 миллиардов 88,6 миллиона долларов.

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