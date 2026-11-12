Денежные переводы в Кыргызстан с начала года превысили 2,3 миллиарда долларов

В сентябре 2026 года в Кыргызстан поступило 274,1 миллиона долларов денежных переводов, показав заметный рост после спада в предыдущие месяцы. Об этом сообщил Национальный банк.

Откуда идут деньги в Кыргызстан

В сентябре приток средств в республику вырос по сравнению с августом (269,6 миллиона долларов).

В основном деньги поступают из стран СНГ — 250,8 миллиона долларов. Лидером остается Россия — 249,5 миллиона долларов, из Казахстана поступило 0,2 миллиона долларов, из других государств Содружества — 1,2 миллиона долларов.

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Из стран дальнего зарубежья перечислили 23,3 миллиона долларов. Больше всего из США — 19,1 миллиона долларов и Турции — 1,9 миллиона долларов.

В итоге с начала года в республику перечислили 2 миллиарда 362,7 миллиона долларов.

Куда отправляют деньги из страны

Объем денежных переводов из Кыргызстана за рубеж в сентябре составил 9,4 миллиона долларов. В страны СНГ отправили 3,3 миллиона долларов, а в государства дальнего зарубежья — 6 миллионов долларов (Турция — 3,9 миллиона долларов, США — 1,3 миллиона долларов).

Всего с начала года таким образом из республики ушло 193,1 миллиона долларов.

Чистый приток денег

В сентябре чистый приток средств составил 264,7 миллиона долларов. С начала года — 2 миллиарда 169,6 миллиона долларов.

Несмотря на то что июньский пик остается максимумом, рынок переводов сохраняет высокую активность и стабильно удерживает многомиллионные объемы, поддерживая внутреннее потребление и курс национальной валюты.