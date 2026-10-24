В развитие Аксы за пять лет вложили более 4,3 миллиарда сомов

В Аксыйском районе за 2021–2026 годы построили 78 объектов за счет государственных и частных инвестиций. Об этом сообщили президенту Садыру Жапарову во время его рабочей поездки в Джалал-Абадскую область.

Общий объем вложений за пять лет превысил 4,3 миллиарда сомов.

За счет государства построили 65 объектов на сумму 3 миллиарда 435,7 миллиона сомов. Среди них — 10 школ, 15 детских садов, дом культуры, аэропорт, 11 спортивных объектов и 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, за этот период заасфальтировали 178 километров дорог.

Частные инвесторы вложили 888,3 миллиона сомов в 13 объектов, включая швейную фабрику, три туристических объекта, две малые ГЭС и швейный цех.

Сейчас в районе строят 11 школ, два детских сада, четыре спортивных объекта и четыре административных здания. Кроме того, продолжается возведение канализационных и очистных сооружений, ремонт дорог и развитие ирригационной инфраструктуры.

В частности, на строительство Ак-Терекского канала направили 900 миллионов сомов. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года. Канал позволит обеспечить поливной водой 4 тысячи 408 гектаров земли.

Также в районе планируют построить солнечную электростанцию мощностью 250 мегаватт. Объем инвестиций в проект оценивается в 120 миллионов долларов.