В Кыргызстане ускорят выдачу акцизных марок и экспортных разрешений

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев подвел итоги двух реформ, реализованных за 100 дней, и объявил о запуске еще двух нововведений. Они направлены на цифровизацию государственных услуг, сокращение бюрократии и упрощение процедур для граждан и бизнеса. Об этом сегодня сообщили в кабмине.

Одна из завершенных реформ позволила перевести в электронный формат продление пенсий и пособий по потере кормильца для студентов от 16 до 23 лет. Теперь сведения об обучении проверяют через государственные информационные системы по ПИН, а процедура занимает 1-2 минуты. Реформа охватила около 18,5 тысячи человек.

Кроме того, разработан механизм онлайн-снятия залога после погашения кредита через приложение «Тундук». Заявку, подтверждение банка и регистрацию в Госагентстве по земельным ресурсам планируют проводить в электронном формате. Это позволит сократить процедуру с одного-двух рабочих дней до пяти рабочих часов.

Две новые реформы затронут предпринимателей.

Первая предусматривает цифровизацию выдачи акцизных марок. Заявления можно будет подавать через «кабинет налогоплательщика», а срок рассмотрения сократится с трех-пяти рабочих дней до одного дня. Сейчас по стране ежемесячно поступает около 1,2 тысячи таких заявлений.

Вторая реформа предусматривает создание единой электронной системы выдачи разрешительных документов в сфере экспортного контроля. Она позволит подавать документы однократно и автоматизировать межведомственное взаимодействие. Срок экспертного рассмотрения планируют сократить с десяти до пяти рабочих дней, а выдачи разрешительных документов — с 14 до 10 рабочих дней.

Как сообщили в кабинете министров, новые инициативы реализуют в рамках 100-дневной программы «Правительственные акселераторы».