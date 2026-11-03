В КР предлагают штрафовать за принуждение учителей к уборке и ремонту школ

В Кыргызстане предлагают ввести штрафы за принуждение педагогов к выполнению работ, не связанных с преподаванием, а также за давление на учителей, которые отказываются выполнять такие поручения. Кроме того, законопроект предусматривает смягчение требований к школьной форме и запрет отстранять детей от занятий из-за несоответствия одежды установленным правилам.

Соответствующие поправки предлагают внести в Кодекс о правонарушениях и Закон «Об образовании» ряд депутатов.

Согласно проекту, учителей нельзя будет принуждать к ремонту и строительным работам, уборке территорий, субботникам, сельскохозяйственным и другим хозяйственным работам, не связанным с их профессиональной деятельностью.

Педагог сможет отказаться от таких поручений без риска увольнения, дисциплинарного взыскания, уменьшения учебной нагрузки, снижения стимулирующих выплат или другого ухудшения условий труда. Запрет будет распространяться не только на руководство школ, но и на должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления.

За принуждение учителя к непедагогической работе предлагается установить штрафы в размере 75 расчетных показателей для физических и должностных лиц и 230 расчетных показателей для юридических лиц.

За преследование педагога из-за законного отказа — например, увольнение, дисциплинарное взыскание или сокращение нагрузки — штрафы будут выше: 200 расчетных показателей для физических и должностных лиц и 650 расчетных показателей для юридических лиц.

Рассматривать такие дела и налагать штрафы будет уполномоченный орган в сфере охраны труда.

При этом проект не запрещает учителям участвовать в учебных, воспитательных, экологических и спортивных мероприятиях, если они предусмотрены образовательной программой и входят в их обязанности. Однако включение ремонта или обязательной уборки в должностную инструкцию не должно становиться способом обойти запрет.

Еще одна часть законопроекта касается требований к школьной одежде. Вместо строгого классического стиля предлагается закрепить в законе общее правило: светлый верх и темный низ.

При этом не будут обязательными конкретные оттенки, фасоны, пиджаки, жилеты, галстуки и одежда определенных брендов. Ученикам разрешат носить удобные повседневные вещи — футболки, поло, джемперы, свитеры, брюки и джинсы.

В холодное время года дети смогут приходить в теплой одежде любого цвета. Также предлагается учитывать состояние здоровья, инвалидность и особые образовательные потребности учеников.

Специальная одежда и обувь для физкультуры, лабораторных и практических занятий может требоваться только в случаях, когда это необходимо для безопасности. При этом школы не смогут обязывать родителей покупать вещи определенного производителя.

Законопроект также прямо запрещает не допускать ребенка к занятиям, удалять его с уроков, отстранять от аттестации или иным образом ограничивать право на образование только из-за несоответствия школьной форме.

В первоначальной версии проекта также предлагалось сделать первое прохождение общереспубликанского тестирования (ОРТ) бесплатным, а также предусмотреть возможность сдавать тест в электронном формате.

Однако после замечаний Министерства финансов эти положения исключили. В ведомстве указали на необходимость дополнительных финансовых расчетов и отсутствие проработанного механизма бюджетного финансирования независимой организации, проводящей тестирование.

По итогам обсуждения из законопроекта убрали все нормы, касающиеся ОРТ. Их предлагается рассмотреть отдельно после проведения необходимых расчетов.

Проект был опубликован для общественного обсуждения 8 сентября 2026 года. Министерство просвещения в целом поддержало предлагаемые изменения, в том числе защиту педагогов от принуждения к несвойственным обязанностям и пересмотр требований к школьной форме.

В справке-обосновании отмечается, что поправки учитывают обращения родителей и учащихся, которые жаловались на высокую стоимость отдельных элементов формы, неудобство одежды в жаркую и холодную погоду, а также случаи конфликтов и недопуска детей на уроки из-за внешнего вида.