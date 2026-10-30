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24.kg

В Караколе на 12 гектарах земли строят спортивный городок

20:41, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В микрорайоне «Кашка-Суу» города Каракола активно ведется строительство современного спортивного городка. Проект финансируется за счет стабилизационного фонда. Об этом сообщает Министерство строительства.

Общая площадь спортивного городка составит 12 гектаров. Согласно архитектурному проекту, здесь предусмотрено строительство интерната на 275 мест, многофункционального комплекса на 5 тысяч зрительских мест, соответствующего международным стандартам, бассейна олимпийского стандарта и гостиницы на 200 мест.

Строительство объекта началось в июне. Генеральным подрядчиком выступает госпредприятие «Кыргызкурулуш».

На сегодняшний день на 4–5-х этажах гостиницы ведется кладка стен из газоблоков. На втором этаже здания учебно-тренировочной школы и первом этаже здания общежития выполняются работы по монтажу арматуры. В настоящее время на строительной площадке задействованы 120 рабочих.

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