В Бишкеке ведется строительство современного комплекса Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Б.Турусбекова. Проект финансируется за счет средств стабилизационного фонда.

Согласно архитектурному проекту, общая площадь объекта составит 12 тысяч квадратных метров. В состав нового спортивного комплекса войдут крытый бассейн площадью 1 тысяча 250 квадратных метров, соответствующий олимпийским стандартам, тренировочный бассейн, а также зрительская трибуна на 560 мест.

Кроме того, на территории комплекса предусмотрено строительство открытого футбольного стадиона, двух площадок для мини-футбола, двух баскетбольных площадок и одной площадки для пляжного футбола.

Строительные работы выполняет государственное предприятие «Кыргызкурулуш». На сегодня завершена разработка котлована, ведутся работы по заливке бетона.

Отметим, что новая инфраструктура академии, имеющей 70-летнюю историю, создается с учетом современных архитектурных требований и международных стандартов. Реализация проекта позволит развивать спортивную инфраструктуру, улучшить условия для подготовки спортсменов и способствовать дальнейшему развитию спортивной отрасли страны.