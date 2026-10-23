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В Кара-Куле строят две ГЭС, а в Таш-Кумыре — цементный завод

16:08, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области продолжается строительство цементного завода стоимостью 70 миллионов долларов. Запустить предприятие планируют в 2027 году. Об этом стало известно во время рабочей поездки президента Садыра Жапарова в регион 23 октября.

Главе государства представили итоги социально-экономического развития городов Таш-Кумыра и Кара-Куля за 2021–2026 годы, а также действующие и перспективные инвестиционные проекты.

В частности, в Таш-Кумыре реализуется проект цементного завода «ЮгЕвроЦемент». Общий объем инвестиций составляет 70 миллионов долларов.

Кроме того, в городе строится предприятие по переработке угля «ОФ Таш-Кумыр» стоимостью около 1,5 миллиона долларов. Его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

Параллельно продолжается строительство социальных объектов. В их числе центральная городская больница на 150 мест, спортивный комплекс и парк отдыха.

За последние пять лет в Таш-Кумыре реконструировали центральный стадион «Шахтер» на 3 тысячи 975 мест, открыли боксерский зал, новое здание детской школы искусств и спортивный зал школы № 9 имени Пушкина.

Для коммунальных служб приобрели 11 единиц специализированной техники. За счет средств Стабилизационного фонда президента финансируется развитие дорожной и социальной инфраструктуры.

Среди перспективных проектов — создание туристической зоны на берегу реки и организация подачи чистой питьевой воды из Курп-Сая.

В Кара-Куле за 2021–2026 годы заасфальтировали 13,5 километра внутренних дорог, построили 1,58 километра тротуаров, открыли новую школу, детский сад и многоквартирный дом на 32 квартиры.

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В городе также запустили предприятие по переработке рыбы «Аква Сервис» и малую Кара-Кульскую ГЭС.

В 2026 году началось строительство еще двух малых гидроэлектростанций — Кок-Бельской и Кайыңдинской.

Кроме того, в Кара-Куле реализуются 11 проектов за счет стимулирующих грантов на общую сумму 40,4 миллиона сомов. Государственная ипотечная компания приступила к строительству многоквартирных домов.

В дальнейшем власти намерены развивать Кара-Куль как образовательный, промышленный и туристический центр, а также создать здесь транзитно-сервисный хаб.

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