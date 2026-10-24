В Карагачевой роще высадили 15 тысяч саженцев вяза. Экологическая акция прошла в рамках осеннего фестиваля Jashyl Dem Fest — KUZ 2026 — NATIONAL GREEN DAY, рассказали городские власти.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова.

По данным столичного муниципалитета, для повышения приживаемости саженцев использовали биогумус, разведенный в воде. Акцию организовало экологическое движение «Жашыл Дем» при поддержке государственных органов и местных властей.

В рамках осенней посадочной кампании в Бишкеке также высадили 334 дерева — дубы, каштаны, катальпы и платаны.

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Помимо этого, участники акции ознакомились с ходом реконструкции Карагачевой рощи. Проект предусматривает обновление Комсомольского и Пионерского озер, устройство пирса и создание условий для занятий водным спортом, в том числе катания на байдарках. Сейчас на водоемах возводят бетонное основание и укладывают гидроизоляционную мембрану.

В роще планируют обустроить тротуары и беговые дорожки с освещением, футбольное и баскетбольное поля, детские и спортивные площадки, парковку и амфитеатр.