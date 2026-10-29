В Бишкеке начали санитарную обрезку деревьев

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» проводит работы по санитарной обрезке и уходу за зелеными насаждениями в столице.

По данным мэрии, работы ведутся во всех районах столицы.

Специалисты удаляют дикую поросль, которая забирает силы у основного ствола и ослабляет дерево. Места срезов окрашиваются для защиты деревьев от болезней. Обрезки перерабатываются в удобрение. Крупные стволы отдают малоимущим семьям.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/4 Фото мэрии Бишкека

В 2023 году зарегистрировано 70 случаев, связанных с аварийными деревьями, в 2024-м — 125, а в 2025 году — 53. В 2026 году на сегодняшний день зарегистрировано 38 таких случаев. Профилактические работы, направленные на дальнейшее сокращение их числа, продолжаются.