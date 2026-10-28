В ДТП с участием электробуса в Бишкеке пострадали три человека. Об этом 24.kg сообщили в Центре экстренной медицины.

По данным медиков, тринадцатилетняя девочка доставлена в Городскую детскую больницу скорой медицинской помощи, предварительно, с сотрясением головного мозга. С таким же диагнозом в Национальный госпиталь доставили водителя легковой машины. Водитель автобуса от госпитализации отказался.

Читайте по теме Очередное ДТП с участием автобуса произошло в Бишкеке

Тяжелых пострадавших нет.

Отметим, что за последнее время в столице произошло несколько массовых ДТП с участием общественного транспорта. Главу департамента транспорта уволили после одной из таких аварий. Бишкекчане предполагают, что дороги города не предназначены для такого количества большеместных автобусов. В мэрии пока не комментировали общую ситуацию с водителями муниципальных автобусов.