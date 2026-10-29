Со 2 по 6 ноября в Боомском ущелье, на 132-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт, будут проводиться работы по спуску опасных камней.

Время работ: с 9.00 до 15.00.

В этот период движение транспорта будет частично ограничено, проезд организуют по одной полосе.

При накоплении более 30-40 автомобилей работы временно приостановят и обеспечат проезд транспорта.

В ГП «НК «Кыргыз темир жолу» просят заранее запланировать маршрут передвижения.