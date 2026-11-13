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То, что делается сегодня в Кыргызстане, — блестяще. TCI о концертах звезд

11:15, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Сегодня Кыргызстан, Казахстан и другие ближайшие к России республики проводят мировые концерты на очень достойном уровне. Об этом журналистам заявил глава российского концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

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«Сейчас пробил час таких республик, как Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан. У них дошли руки до построения престижных концертных залов, они приглашают престижных звезд в рамках повышения престижа республики и региона в целом, для туристической привлекательности. Например, мне кажется, то, что делается сейчас в Киргизии, — это блестяще, люди хотят быть частью мировой цивилизации, праздника. Другие республики тоже не отстают», — отметил он.

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По словам Эдуарда Ратникова, это до сих пор экзотический рынок для многих артистов.

«Наши релоканты из профессиональной среды так активно выступают. Это нормальный процесс. Когда политики решат все вопросы, все вернется на круги своя, тогда артисты будут приезжать не только в Москву, Питер, но и в наши ближайшие республики», — резюмировал он.

Напомним, ранее в Бишкеке прошел большой концерт мировой звезды Шакиры. На представление прехали тысячи зрителей из других стран, включая РФ.

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