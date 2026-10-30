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На площади Ала-Тоо в Бишкеке выступили манасчи, акыны и военные

19:21, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Наргизахон ЖУНУСАЛИЕВА

На площади Ала-Тоо в Бишкеке 30 октября состоялось республиканское мероприятие «Манас айтуу», посвященное популяризации эпоса «Манас», национальных традиций и культурного наследия кыргызского народа.

В мероприятии приняли участие около 200–250 человек. Среди них — манасчи, акыны-импровизаторы, курсанты Военного института Министерства обороны, военнослужащие Национальной гвардии и представители силовых структур. За выступлениями наблюдали около 100 зрителей.

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Фото 24.kg

В ходе программы манасчи исполнили перед публикой отрывки из эпоса «Манас», рассказывающие об истории кыргызского народа, рождении Манаса, его провозглашении ханом и объединении 40 соратников. Также выступили акыны-импровизаторы.

Военная часть мероприятия включала показательные выступления почетного караула Национальной гвардии, демонстрацию приемов армейского рукопашного боя и выступление военного оркестра. Военнослужащие также продемонстрировали строевую подготовку.

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Мероприятие прошло в рамках реализации указа президента от 18 декабря 2024 года «Улуттук дем — дүйнөлүк бийиктик» и было направлено на сохранение и популяризацию национального культурного наследия.

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