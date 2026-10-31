В Бишкеке открыли дорогу через кампус университета «Манас»

В Бишкеке открыли для движения автотранспорта улицу Минжилкиева. На участке протяженностью 1,4 километра — от улицы Тыналиева до проспекта Чингиза Айтматова — завершили укладку дорожного покрытия и строительство тротуаров. Об этом сообщили в мэрии.

Вдоль дороги высадили 84 клена. Для ухода за деревьями установили автоматизированную систему полива.

Перед открытием улицу проинспектировал мэр города Айбек Джунушалиев. Он также принял участие в посадке деревьев.

Глава столицы напомнил, что деревья должны высаживать только при наличии полива. По его словам, это поручение президента, и в Бишкеке не будут сажать деревья на участках, где нет автоматизированной системы полива или других возможностей для их регулярного орошения.

Айбек Джунушалиев поручил завершить установку ограждений вдоль дороги, а также строительство и благоустройство двух подземных пешеходных переходов с последующим вводом их в эксплуатацию.

Кроме того, на улице должны установить искусственные дорожные неровности для ограничения скорости и повышения безопасности пешеходов.

Градоначальник также подчеркнул, что все обязательства, взятые перед Кыргызско-Турецким университетом «Манас», должны быть выполнены в полном объеме.

Напомним, строительство дороги через территорию Кыргызско-Турецкого университета «Манас» вызвало споры среди студентов и горожан. Противники проекта опасались, что новый проезд увеличит транспортный поток и приведет к сокращению зеленой территории кампуса. Студенты также выражали обеспокоенность относительно безопасности пешеходов, в том числе детей, которые часто гуляют на территории кампуса. В мэрии отвечали, что проект дороги подготовлен еще в 2016 году по заказу самого вуза.