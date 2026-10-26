В Бишкеке хирурги провели пересадку кожи двум младенцам

В Национальном центре охраны материнства и детства провели пересадку кожи двум младенцам. Об этом 24.kg сообщил завотделением гнойной хирургии Нуралы Амираев.

По его словам, в сентябре в центр поступили двое детей восьми и девяти месяцев с тяжелым некрозом кожи неясной этиологии. Один — из Иссык-Кульской области, второй — из Чуйской.

У одного пациента поражение охватило около 6 процентов поверхности тела, у второго — около 8 процентов.

«В одном случае подозревали укус змеи, но позже эту причину исключили. Конкретные причины так и не установлены. Родители лечили детей народными методами у знахарей, потом в тяжелом состоянии доставили к нам. Дети были в коме, к счастью, мы смогли стабилизировать их состояние, пролечили раны, подготовили к пересадке собственной здоровой кожи с ног. Оперировали совместно с врачами-комбустиологами», — сказал Нуралы Амираев.

Он добавил, что приживаемость пересаженной кожи составила около 90 процентов.

Детей выписали в удовлетворительном состоянии 19 и 23 октября соответственно. В ближайшее время их ждут на контрольный осмотр.