В Бишкеке более 1,8 тысячи домов подключили к отоплению

«Бишкектеплосеть» продолжает работы по подключению жилых домов к системе теплоснабжения.

По данным предприятия, к отоплению уже подключено 1 тысяча 870 многоквартирных домов.

МП «Бишкектеплосеть» продолжает работы по наладке гидравлических режимов и обеспечению равномерного подключения абонентов к системе отопления.

В рамках децентрализации теплоснабжения 10-й микрорайон передан в ведение МП «Бишкектеплоэнерго». Предприятие уже приступило к работам по подключению жилых домов к отоплению.

Также сегодня «Бишкектеплосеть» совместно с «Бишкектеплоэнерго» приступили к подключению жилых домов в «Городке строителей», «Городке энергетиков» и микрорайоне «Учкун». На данный момент к системе отопления подключены 57 жилых домов. Эти район также переданы МП «Бишкектеплоэнерго» в рамках децентрализации.