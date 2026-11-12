Легкие деньги или статья УК: как продажа банковских и SIM-карт доводит до суда

Криминал с арматурой в подворотне и вымогательством уходит в прошлое. На дворе цифровая эпоха: грабежи и разбои уступают место смартфонам, а гопники сменили квалификацию на IT-мошенничество. Но пока фишеры и скамеры выманивают миллионы, на передовой таких схем оказываются самые уязвимые — те, кто за пару тысяч сомов готов продать SIM-карту или открыть на свое имя криптокошелек.

Разбираемся, как легкий заработок превращается в уголовную статью и почему прокуратура города Оша больше не верит в «случайную наивность».

Преступность осваивает цифровые технологии

Преступность в Кыргызстане быстро осваивает интернет. Пока уличные преступления показывают спад, статистика по кибермошенничеству, взломам банковских счетов и махинациям с электронными кошельками стремительно растет.

В Оше после того, как ввели уголовную ответственность за умышленную передачу или продажу электронных платежных средств, кошельков для виртуальных активов и SIM-карт, возбудили 52 уголовных дела. Об этом 24.kg сообщил прокурор отдела прокуратуры южной столицы Бекжан Бердибеков.

По его словам, сейчас в стране сокращаются грабежи, разбои и вымогательства, но увеличиваются правонарушения, связанных с информационно-коммуникационными технологиями и интернетом.

Отдельная проблема — случаи, когда злоумышленники привлекают к дистанционным преступлениям людей, которые толком не разбираются в цифровых технологиях.

Организаторы дистанционных афер вербуют «дропов» (или дропперов) — людей, которые за небольшое вознаграждение оформляют на себя банковские карты, виртуальные кошельки и «симки», а затем передают реквизиты и логины третьим лицам.

Схема кажется безопасной: «Я же просто продал свою «симку», я никого не грабил!» Но по закону это прямое соучастие в преступной цепочке, через которую легализуют украденные деньги.

Статья 209-1 УК КР: как продажа «симки» стала уголовным делом

Чтобы пресечь этот конвейер «невинных пособников», в уголовное законодательство внесли жесткие поправки. В июле 2025 года Уголовный кодекс дополнили статьей 209-1.

Теперь «умышленная передача или продажа третьим лицам электронных платежных средств, кошельков для виртуальных активов (криптокошельков) или SIM-карт» — это уголовное преступление. Ссылки на то, что «я не знал, зачем им моя карта», больше не работают.

Ошская практика: 52 дела и возмещение ущерба дропами

Как эта норма работает «в поле», рассказал прокурор Бекжан Бердибеков. По его словам, с момента вступления поправок в силу надзорный орган и милиция южной столицы возбудили 52 уголовных дела по статье 209-1 УК КР. Цифры следствия сегодня выглядят так:

25 уголовных дел прекратили: фигуранты возместили причиненный потерпевшим ущерб и пошли на примирение сторон. Переводя с юридического на обывательский: горе-пособникам пришлось из своего кармана отдавать все, что успели украсть аферисты с помощью их карт.

16 направили в суд: по ним расследование завершили, и теперь судьбу любителей легкой наживы решит Фемида.

По остальным эпизодам расследования продолжают.

Прокуратура Оша дала письменные указания следствию: никаких формальных отписок. Каждое дело должны расследовать детально, объективно и с привлечением к ответственности всей цепочки — от исполнителя до вербовщика.

Цифровой паспорт: почему примирение с потерпевшими стоит миллионы сомов

Гражданам пора осознать простые истины, прописанные в законе:

Ваша SIM-карта и банковская карта — ваша юридическая личность в Сети. Передавая их чужому дяде «под заработок», вы добровольно отдаете свой цифровой паспорт. Примирение стоит дорого. Если через вашу карту вывели миллион сомов, возмещать его потерпевшим придется именно вам, чтобы не оказаться за решеткой. Бесплатный сыр — в уголовном кодексе. Никто не платит деньги просто за то, чтобы «подержать карту» или «зарегистрировать номер на свое имя».

Прокуратура города Оша вновь призывает граждан к элементарной цифровой гигиене. Не передавайте свои персональные данные, карты и аккаунты третьим лицам. Если вы столкнулись с подозрительными действиями или стали жертвой аферистов — немедленно обращайтесь в правоохранительные органы и блокируйте счета в банках.