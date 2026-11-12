Легкие деньги или статья УК: как продажа банковских и SIM-карт доводит до суда
Криминал с арматурой в подворотне и вымогательством уходит в прошлое. На дворе цифровая эпоха: грабежи и разбои уступают место смартфонам, а гопники сменили квалификацию на IT-мошенничество. Но пока фишеры и скамеры выманивают миллионы, на передовой таких схем оказываются самые уязвимые — те, кто за пару тысяч сомов готов продать SIM-карту или открыть на свое имя криптокошелек.
Разбираемся, как легкий заработок превращается в уголовную статью и почему прокуратура города Оша больше не верит в «случайную наивность».
Преступность осваивает цифровые технологии
Преступность в Кыргызстане быстро осваивает интернет. Пока уличные преступления показывают спад, статистика по кибермошенничеству, взломам банковских счетов и махинациям с электронными кошельками стремительно растет.
В Оше после того, как ввели уголовную ответственность за умышленную передачу или продажу электронных платежных средств, кошельков для виртуальных активов и SIM-карт, возбудили 52 уголовных дела. Об этом 24.kg сообщил прокурор отдела прокуратуры южной столицы Бекжан Бердибеков.
По его словам, сейчас в стране сокращаются грабежи, разбои и вымогательства, но увеличиваются правонарушения, связанных с информационно-коммуникационными технологиями и интернетом.
Отдельная проблема — случаи, когда злоумышленники привлекают к дистанционным преступлениям людей, которые толком не разбираются в цифровых технологиях.
Организаторы дистанционных афер вербуют «дропов» (или дропперов) — людей, которые за небольшое вознаграждение оформляют на себя банковские карты, виртуальные кошельки и «симки», а затем передают реквизиты и логины третьим лицам.
Схема кажется безопасной: «Я же просто продал свою «симку», я никого не грабил!» Но по закону это прямое соучастие в преступной цепочке, через которую легализуют украденные деньги.
Статья 209-1 УК КР: как продажа «симки» стала уголовным делом
Чтобы пресечь этот конвейер «невинных пособников», в уголовное законодательство внесли жесткие поправки. В июле 2025 года Уголовный кодекс дополнили статьей 209-1.
Теперь «умышленная передача или продажа третьим лицам электронных платежных средств, кошельков для виртуальных активов (криптокошельков) или SIM-карт» — это уголовное преступление. Ссылки на то, что «я не знал, зачем им моя карта», больше не работают.
Ошская практика: 52 дела и возмещение ущерба дропами
Как эта норма работает «в поле», рассказал прокурор Бекжан Бердибеков. По его словам, с момента вступления поправок в силу надзорный орган и милиция южной столицы возбудили 52 уголовных дела по статье 209-1 УК КР. Цифры следствия сегодня выглядят так:
-
25 уголовных дел прекратили: фигуранты возместили причиненный потерпевшим ущерб и пошли на примирение сторон. Переводя с юридического на обывательский: горе-пособникам пришлось из своего кармана отдавать все, что успели украсть аферисты с помощью их карт.
-
16 направили в суд: по ним расследование завершили, и теперь судьбу любителей легкой наживы решит Фемида.
-
По остальным эпизодам расследования продолжают.
Прокуратура Оша дала письменные указания следствию: никаких формальных отписок. Каждое дело должны расследовать детально, объективно и с привлечением к ответственности всей цепочки — от исполнителя до вербовщика.
Цифровой паспорт: почему примирение с потерпевшими стоит миллионы сомов
Гражданам пора осознать простые истины, прописанные в законе:
-
Ваша SIM-карта и банковская карта — ваша юридическая личность в Сети. Передавая их чужому дяде «под заработок», вы добровольно отдаете свой цифровой паспорт.
-
Примирение стоит дорого. Если через вашу карту вывели миллион сомов, возмещать его потерпевшим придется именно вам, чтобы не оказаться за решеткой.
-
Бесплатный сыр — в уголовном кодексе. Никто не платит деньги просто за то, чтобы «подержать карту» или «зарегистрировать номер на свое имя».
Прокуратура города Оша вновь призывает граждан к элементарной цифровой гигиене. Не передавайте свои персональные данные, карты и аккаунты третьим лицам. Если вы столкнулись с подозрительными действиями или стали жертвой аферистов — немедленно обращайтесь в правоохранительные органы и блокируйте счета в банках.