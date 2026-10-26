Трамп назвал Норвегию «дерьмовой страной» за отказ вручить ему Нобелевку

Дональд Трамп назвал Норвегию «дерьмовой страной» из-за отказа присудить ему Нобелевскую премию мира, пишет Telegram-канал «Контекст».

Президент США комментировал беспорядки в Европе, которые начались, по его словам, из-за нелегальной миграции. При этом он сказал, что в США готовы приветствовать иммигрантов из ряда стран, но не из Норвегии, потому что он не получил Нобелевскую премию.

«Я не в восторге от Норвегии. Честно говоря, Норвегия — отстой. Норвегия на самом деле превратилась в дерьмовую страну», — добавил Трамп.

Как отмечает агентство Reuters, ранее выражение «Дерьмовая страна» (shithouse country) Трамп использовал в отношении Гаити, Ливии, Сомали и Йемена.