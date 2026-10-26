Переименование улиц. Бишкекчане столкнулись с путаницей адресов

Из-за переименования улиц возникает путаница с адресами. Об этом сообщили читатели 24.kg.

По словам одной горожанки, недавно домком предупредила о смене адреса их многоэтажного дома — с проспекта Чуй, 30 на проспект Чуй, 242. «Однако в приложениях такси изменения до сих пор не учли, возникает сложность с вызовом машин», — посетовала она.

Другой бишкекчанин отметил, что много лет его семья проживала в частном доме на улице Абдрахманова.

«Супруге нужно было обратиться в Центр обслуживания населения, но там не смогли найти наш адрес. В итоге по персональному идентификационному номеру удалось уточнить прописку, и теперь у нас вместо одного номера дома появилось сразу четыре. Как такое возможно? При этом приложение «Тундук» выдает справку со старой пропиской», — добавил мужчина.

Читайте по теме Переименование улиц в Бишкеке: список и что уже сделали

У горожан также возник вопрос, нужно ли им менять документы из-за смены адресов.

В Бишкекском филиале Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии 24.kg сообщили, что на основании постановления городского кенеша всего по городу переименовали 18 улиц.

«Представители МТУ должны были уведомить службы, ведь граждане будут платить за коммунальные услуги по новым адресам. Сейчас готовят уличные аншлаги, скоро их должны обновить на домах. Специально менять документы горожанам не нужно, если они не продают свое жилье, не выставляют в залог и так далее. Если они намерены заключить такую сделку, то могут прийти к нам и получить справку. С собой нужно принести правоустанавливающие документы. На сайте darek.kg можно уточнить действующий адрес по идентификационному коду объекта недвижимости», — пояснили в ведомстве.