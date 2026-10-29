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Средневековый Тору-Айгыр мог затонуть мгновенно из-за землетрясения — ученые

11:15, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Средневековое поселение Тору-Айгыр на дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане могло уйти под воду практически мгновенно или в течение недели в результате сильного землетрясения. Об этом российские ученые рассказали «Анадолу».

По словам младшего научного сотрудника отдела сохранения археологического наследия Института археологии Российской академии наук Масима Меньшикова, по предварительным результатам подводных исследований, затопление Тору-Айгыра происходило быстро.

Одним из аргументов в пользу этой версии стал характер разрушения обнаруженной под водой постройки.

При этом точная дата катастрофы пока не установлена. Первые тестовые образцы органических материалов, направленные на анализ, дали предварительную датировку XII веком, сказал он.

Ученые проверили, как поведет себя органика при анализе после пребывания в воде озера Иссык-Куль, после чего отправили на исследование основную партию образцов. «Пока на основании совокупности данных предварительно мы можем говорить, что принятая история будет немного пересмотрена скорее всего, но надо дождаться результатов абсолютного датирования», — отметил археолог.

Результаты AMS-датирования, основанного на ускорительной масс-спектрометрии, ожидаются к новому году. Они должны помочь уточнить возраст органических материалов и хронологию событий.

Еще одна задача — восстановить структуру поселения. Исследователи приблизительно представляют расположение основных кварталов, однако пока не располагают подтвержденными данными о цитадели.

Меньшиков пояснил, что масштабные подводные раскопки могут повредить памятник. Поэтому ученые рассчитывают использовать магнитометрию, которая позволит изучить участки, перекрытые донными отложениями, и получить сведения о планировке без масштабного вмешательства в культурный слой.

Второй сценарий связан с изменением водного режима озера. Исследования западного побережья позволили выделить древние долины реки Чу и участки рельефа, известные как ветровые бреши. Ученые предполагают, что в прошлом на западе Иссык-Куля существовал водоток, обеспечивавший отток воды.

После древней сейсмической катастрофы на пути воды могла сформироваться природная плотина высотой около четырех метров. Она могла ограничить сток и вызвать длительное повышение уровня озера. Сейчас вода просачивается через некоторые участки предполагаемой преграды и выходит на поверхность в виде родников на правом берегу реки Чу.

Для проверки этой гипотезы необходимы дополнительные гидрогеологические и лимнологические исследования, включая изучение водообмена и сопоставление состава воды.

К такому предварительному выводу пришли исследователи, обнаружившие признаки сейсмического воздействия на подводные постройки.

Вместе с тем ученые рассматривают и другой сценарий — постепенное повышение уровня озера из-за тектонических изменений, повлиявших на систему стока.

Тору-Айгыр — крупный средневековый археологический комплекс площадью около 5 квадратных километров, расположенный недалеко от одноименного села, в северо-западной части Иссык-Куля. Поселение существовало как минимум в X–XIII веках и было важным торгово-ремесленным центром на северной ветви Великого шелкового пути. Его руины находятся на глубине примерно 1–5 метров, приблизительно в километре от современной береговой линии. По принятой версии, комплекс оказался под водой в XV веке.

Исследования ведутся совместно российскими и кыргызскими специалистами при поддержке Русского географического общества (РГО).

Ученые пытаются установить время затопления, восстановить планировку поселения и определить, какое природное событие могло привести к его исчезновению.

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