USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Фарфор, стекло и металл. В Нарыне раскопали мастерскую возрастом 1 тысяча лет

15:29, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кочкорском районе Нарынской области археологи обнаружили древнюю ремесленную мастерскую, относящуюся к XI–XIII векам. Среди находок — керамическая и фарфоровая посуда, стеклянные и металлические изделия.

Обнаружение сделано во время археологических раскопок на территории древнего городища Кочкор-Башы, расположенного возле села Кум-Добо.

902206230_4368329463384277_5364950433420071524_n.jpg

По данным исследователей, найденные предметы свидетельствуют о развитии ремесленного производства и городской культуры на территории современного Кыргызстана около 1 тысячи лет назад.

Находки позволяют получить представление о повседневной жизни жителей древнего города, уровне развития ремесел и предметах, которыми они пользовались в быту.

Напомним, на территории этого же городища археологи исследуют общественную баню XI–XIII веков. Ранее там обнаружили помещения для купания, участки нагрева воды и систему отопления. В 2026 году раскопали котельную и установили, что стены бани обогревались с помощью специальных каналов, по которым распространялось тепло.

Археологические исследования древнего города Кочкор-Башы продолжаются.

Материалы по теме

Павел Дуров: Внутри переписки в Telegram теперь можно запускать игры и виджеты

Древние кыргызы знали секрет отопления? Необычная находка археологов

Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали почти за $5 миллионов

Google открыла доступ к самой мощной ИИ-модели Gemini 4 Carbon⁠

Ученые доказали вред офисного освещения для обмена веществ и репродукции

Кыргызстан собрался в космос. Разработана госпрограмма на 2027–2031 годы

Средневековый Тору-Айгыр мог затонуть мгновенно из-за землетрясения — ученые

На дне озера Иссык-Куль археологи обнаружили редкие монеты времен Караханидов

Второй этап подводной археологической экспедиции прошел на Иссык-Куле

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана изменил порядок подсчета голосов на выборах

 

Садыр Жапаров прокомментировал свое предупреждение о возможных провокациях

 

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Общество

Что нужно изменить в университетах КР? Мнения читателей 24.kg разделились

 

Фарфор, стекло и металл. В Нарыне раскопали мастерскую возрастом 1 тысяча лет

 

Культурный центр имени Чингиза Айтматова открыли в Алматы

 

Тюремный пролетариат. Как в ГСИН создают производство за колючей проволокой

 

Магия богов, криптоаферы и жилищная комедия: премьеры сериалов следующей недели

 

Пересадку печени в Кыргызстане намерены оплачивать за счет государства

 

Атака на Иран

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

Экономика

Талибы просят Россию построить НПЗ в Афганистане

 

Продуктовая корзина Бишкека на 14 ноября. Подорожали рис, огурцы и лук

 

Как продвигается строительство новой железной дороги, рассказал глава Минтранса

 

Джети-Огуз и Тонский район: какими показателями порадовали Садыра Жапарова

 

В России страховка дата-центров от дронов местами подорожала более чем в сто раз

 

Кыргызстан подписал соглашения на 2,3 миллиарда долларов. На что пойдут деньги

 

Власть

СИЗО-1 посетили депутаты Жогорку Кенеша: что они увидели

 

В Кыргызстане планируют построить девять малых ГЭС. Где они появятся

 

Еще один кандидат в президенты набрал минимум подписей на выборы

 

Кадровые изменения в Кыргызстане: увольнения в МЧС, новые послы и глава НЭСК

 

ЦИК Кыргызстана изменил порядок подсчета голосов на выборах

 

Молодой нейрохирург судится с Минздравом КР 1,5 года. Президент пообещал помочь

 

Ситуация вокруг Украины

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Общество

Что нужно изменить в университетах КР? Мнения читателей 24.kg разделились

 

Эпидбезопасность: в Кыргызстане хотят урегулировать случаи закрытия бизнеса

 

Узбекистан и Казахстан обсуждают возможность взаимного въезда граждан по ID

 

Фарфор, стекло и металл. В Нарыне раскопали мастерскую возрастом 1 тысяча лет

 

Культурный центр имени Чингиза Айтматова открыли в Алматы

 

Тюремный пролетариат. Как в ГСИН создают производство за колючей проволокой

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18