Фарфор, стекло и металл. В Нарыне раскопали мастерскую возрастом 1 тысяча лет

В Кочкорском районе Нарынской области археологи обнаружили древнюю ремесленную мастерскую, относящуюся к XI–XIII векам. Среди находок — керамическая и фарфоровая посуда, стеклянные и металлические изделия.

Обнаружение сделано во время археологических раскопок на территории древнего городища Кочкор-Башы, расположенного возле села Кум-Добо.

По данным исследователей, найденные предметы свидетельствуют о развитии ремесленного производства и городской культуры на территории современного Кыргызстана около 1 тысячи лет назад.

Находки позволяют получить представление о повседневной жизни жителей древнего города, уровне развития ремесел и предметах, которыми они пользовались в быту.

Напомним, на территории этого же городища археологи исследуют общественную баню XI–XIII веков. Ранее там обнаружили помещения для купания, участки нагрева воды и систему отопления. В 2026 году раскопали котельную и установили, что стены бани обогревались с помощью специальных каналов, по которым распространялось тепло.

Археологические исследования древнего города Кочкор-Башы продолжаются.