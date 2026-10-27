Спас ребенка. Гражданина Бекена Асанбекова отметили за смелость

В кыргызстанском сегменте социальных сетей широкое распространение получила видеозапись, на которой житель столицы проявил смелость и неравнодушие, придя на помощь ребенку, упавшему в воду.

Благодаря своевременным и решительным действиям мужчины ребенок был спасен.

В знак признательности за проявленные мужество, самоотверженность и активную гражданскую позицию ГУВД Бишкека выразило благодарность жителю столицы Бекену Асанбекову и вручило ему благодарственное письмо.

Этот поступок является ярким примером гражданской ответственности, человечности и готовности прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Подобные действия заслуживают особого уважения и служат достойным примером для всего общества, особенно для подрастающего поколения.

ГУВД призвало граждан не оставаться равнодушными к происходящему вокруг, проявлять взаимопомощь, заботу и ответственность за безопасность окружающих. При этом в чрезвычайных ситуациях необходимо прежде всего оценивать риски для собственной безопасности и незамедлительно обращаться за помощью к экстренным службам.