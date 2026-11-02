Скорость 60 километров в час и строгий отбор. В Бишкеке выбрали лучших тайганов

Черные, серые, рыжие, с длинными ушами и характерными завитыми хвостами — в пригороде Бишкека 1 ноября собрались владельцы одной из самых необычных охотничьих пород собак — кыргызских тайганов. Здесь определяли лучших представителей породы, устраивали скоростные забеги и спорили, каким должен быть настоящий тайган.

Для заводчиков это была не просто возможность показать питомцев и получить дипломы. Главный вопрос гораздо серьезнее: как сохранить национальную породу и добиться ее полноценного международного признания?

Настоящий тайган — это не только длинные уши и скорость

Судьи оценивали соответствие собак породным признакам. Учитывали телосложение, пропорции корпуса, форму головы, постановку ушей, особенности шерсти и хвоста, движения и общее физическое состояние.

У настоящего тайгана сухое, мускулистое тело, глубокая грудь, длинные сильные ноги и вытянутая голова. Одной из наиболее узнаваемых особенностей породы являются длинные висячие уши, покрытые волнистой шерстью, которую называют «бурками».

Еще одна характерная деталь — хвост. Он имеет саблевидную форму, а его кончик должен быть загнут в кольцо.

Существуют и вполне конкретные требования к росту. Согласно стандарту, высота кобелей в холке 65-70 сантиметров, сук — 60-65 сантиметров.

Большое значение имеет окрас. Стандарт предусматривает черный, черно-подпалый, белый, рыжий, серый и чубарый, а также черный с белыми отметинами.

При оценке собак учитывается даже прикус: он должен быть ножницеобразным. Голубые глаза, неправильная форма хвоста, недопустимый окрас и ряд других отклонений могут стать основанием для дисквалификации.

На выставке некоторые собаки не соответствовали требованиям. И именно такие случаи показали, насколько остро среди заводчиков стоит вопрос единого стандарта породы.

Победителей определяли отдельно среди щенков и взрослых. Лучшим представителям породы вручили дипломы и памятные призы от клуба.

Погоня за лисьим хвостом

Совсем другая атмосфера царила во время скоростных состязаний.

Если на выставке требовалось спокойно стоять перед экспертами, то здесь тайганы могли продемонстрировать то, ради чего их веками разводили кыргызские охотники, — стремительность, зоркость и инстинкт преследования.

В качестве добычи использовали искусственную приманку, имитирующую лисий хвост. Задача собаки — настичь движущуюся цель.

Тайганы способны развивать скорость до 60 километров в час. Причем их главное преимущество не только в быстроте. Эти собаки приспособлены к пересеченной горной местности, могут резко менять направление движения и сохранять выносливость во время продолжительного преследования.

Исторически тайган сопровождал охотников в горах Тянь-Шаня, участвовал в охоте на лисиц и других животных, использовался вместе с беркутами.

Внешняя элегантность этих собак обманчива: за длинной шерстью и спокойным характером скрывается настоящий охотник.

Лучники соревновались на скорость

Программа мероприятия не ограничивалась собачьими конкурсами.

На соседней площадке проходили соревнования по стрельбе из лука. Мужчины и женщины участвовали в отдельных состязаниях.

Правила простые: за 2 минуты участникам предстояло выпустить как можно больше стрел и поразить мишень максимальное количество раз.

Здесь решающую роль играла не скорость четвероногих охотников, а меткость, выдержка и способность быстро концентрироваться на цели.

Соревнования дополнили атмосферу праздника, объединив сразу несколько традиций, связанных с историей кочевой культуры Кыргызстана.

Почему вокруг тайганов разгорелись споры

За внешне праздничной атмосферой скрывается серьезная проблема.

Среди заводчиков царят разногласия относительно единого стандарта кыргызского тайгана. В частности, споры вызывают допустимые окрасы шерсти, особенности телосложения и другие породные характеристики.

Недавно представители сообщества заводчиков обратились в Жогорку Кенеш с предложением закрепить стандарты породы на законодательном уровне.

По их мнению, единые правила необходимы для сохранения породных качеств, системного разведения и дальнейшего продвижения тайгана за пределами Кыргызстана.

Вопрос не сводится только к внешнему виду собаки. Речь о сохранении уникальных качеств горной охотничьей борзой, формировавшихся многие поколения.

Проблема и в международном статусе тайгана. Порода признана Российской кинологической федерацией, однако Международная кинологическая федерация (FCI) пока не включила ее в число официально признанных.

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Для сравнения, соседний Казахстан добился предварительного признания своей национальной породы тазы Международной кинологической федерацией. В сентябре 2024 года за соседями закрепили статус держателя стандарта этой породы.

В стране сохранение тазы рассматривают как вопрос национального культурного наследия. Кыргызскому тайгану аналогичный международный путь еще предстоит пройти.

Тайгану пора выходить в мир

Руководитель клуба тайганов Эсенгельды Мукеев на мероприятии призвал заводчиков активнее работать над продвижением национальной породы за рубежом.

По его словам, эта порода заслуживает международного признания, однако за пределами республики о наших собаках знают немногие.

В качестве примера международного успеха Эсенгельды Мукеев привел победу кыргызского тайгана на мероприятии в Испании в 2026 году.

Заводчики считают, что участие в зарубежных выставках, продвижение единого стандарта и популяризация породы помогут привлечь внимание международного кинологического сообщества.

Поэтому подобные выставки приобретают особое значение. Здесь не только выбирают самых красивых и породистых собак, но и формируют будущее кыргызского тайгана.

Пока одни владельцы уводили питомцев с дипломами, а другие обсуждали решения судей, стало понятно: для этих людей тайган — гораздо больше, чем домашнее животное.

Это часть кыргызской истории, охотничьих традиций и национального наследия, которое они намерены сохранить для следующих поколений.